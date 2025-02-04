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Питерец.ру » Экономика » В Банке России опровергли мифы о цифровом рубле

В Банке России опровергли мифы о цифровом рубле

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В мессенджерах активно распространяют мифы о цифровом рубле, заявили в ЦБ. Цель фейковых сообщений – вызвать панику и подорвать доверие к новой форме рубля.

В России выросла доля фейков о цифровом рубле, заявили в Банке России. Об этом сообщает РБК.

«В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях. Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», – рассказал представитель регулятора.

Основной канал распространения подобной информации — рассылка сообщений в мессенджерах и социальных сетях. При этом авторы фейковых данных уверяют, что цифровой рубль в обязательном порядке заменит наличное денежное обращение. Ранее, например, в сети распространялась информация о том, что пенсия будет начисляться исключительно в виде цифровых рублей.

Далеко не все граждане с доверием относятся к цифровым технологиям, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Этим активно пользуются злоумышленники, используя цифровые технологии для проведения информационных атак. Их цель – вызвать недоверие и панику, и для ее достижения преступники, как правило, используют любые трендовые темы», – пояснил депутат.

Цифровой рубль – это лишь еще одна форма рубля, подчеркнул Немкин.

«Как наличные и безналичные средства цифровой рубль подкреплен активами государства, в том числе золотовалютными резервами, что отличает рубль от тех же криптовалют. Это абсолютно устойчивый ко всем вызовам инструмент оплаты привычных товаров и совершения повседневных банковских действий», – пояснил депутат.

По словам Немкина, пилотный проект по внедрению новой формы рубля можно признать успешным.

«Уже за период с 15 августа 2023 года, когда началось пилотирование цифрового рубля, по 1 декабря 2024 года на его платформе совершено более 38 тысяч переводов цифровых рублей между физлицами и более 10 тысяч — в оплату товаров и услуг, также осуществлены первые переводы между юрлицами, а более 5 тысяч переводов цифровых рублей осуществлено с использованием смарт-контрактов», – отмечает он.

Но в большинстве своем, считает Немкин, цифровой рубль скорее востребован у бизнес-сектора. «Целевой аудиторией цифрового рубля скорее выступает коммерческий сектор. Оплата новой формой рубля освобождает от SWIFT-переводов, что в условиях санкционного давления крайне важно. Кроме того, потенциально должна снизиться комиссия за экварийнг. При этом цифровой рубль может оптимизировать управление финансами: изначально можно определить, на что именно будет израсходована сумма. Это, конечно, крайне важно, особенно в госсекторе – такой подход может снизить риски нецелевого расходования бюджетных средств к минимуму», – рассказал депутат.

Не стоит доверять информации из сомнительных источников, напомнил Немкин.

«Участие в проекте по цифровому рублю – добровольное. Никто не собирается внедрять технологию в обязательном порядке, а тем более – переводить социальные выплаты в цифровой вид. Но распространение подобной информации должно стать сигналом для всех отраслевых регуляторов – просвещение в части новых технологий, очевидно, необходимо усилить», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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