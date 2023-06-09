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Питерец.ру » Экономика » В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС

В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС

Председатель профильной комиссии по инвестициям Дмитрий Панов и заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Наталия Астахова приняли сегодня участие в конференции «Новые бизнес-реалии: вызовы и возможности в торговле со странами БРИКС». Мероприятие, организованное при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Фонда деловых коммуникаций БРИКС+, прошло в Мариинском дворце. Его участники за круглым столом обсудили различные аспекты укрепления торгово-экономических связей, стимулирования торговли и успешную практику взаимодействия среди стран БРИКС.

Дмитрий Панов зачитал приветствие председателя петербургского парламента Александра Бельского.

«На наших глазах происходят колоссальные изменения существующего миропорядка. Государства Азии, Африки и Латинской Америки все более эффективно отстаивают свои суверенные права, выстраивая справедливый, полицентричный мир. Эти перемены происходят не только в политическом измерении, но и прежде всего в вопросах экономики, торговли и финансов. В этой связи российскому бизнесу необходимо всё более активно осваивать перспективные направления, доказавшие на деле свою надёжность и неангажированность. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, как и все органы власти в России, будет всемерно этому содействовать», – в частности, было сказано в обращении.

В ходе мероприятия состоялась презентация V Международного Муниципального Форума БРИКС+, который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 ноября 2023 года. Планируется, что в это раз на него соберутся делегации 80 российских регионов и 200 зарубежных городов из 56 стран-участниц. В деловую программу войдёт более 120 мероприятий. Форум регулярно проходит при поддержке МИД России, а также при содействии Россотрудничества, Минпромторга России и Правительства Санкт-Петербурга.

Межгосударственное объединение БРИКС является одной из важнейших экономических структур, объединяющей большую часть населения мира и отличающейся высоким экспортно-импортным потенциалом. Совокупный ВВП стран-участниц сегодня составляет 31,5% от мирового ВВП.

Источник: ЗАКС
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