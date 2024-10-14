ЦБ обязал банки ускориться в борьбе с мошенниками

Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям. Это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников, сообщила пресс-служба ЦБ.
С 22 ноября Центробанк установил для крупных банков срок в два часа для подготовки к новым мерам.
Кроме того, в банках теперь будут самостоятельно устанавливать, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет. После этого в течение одного рабочего дня банк должен будет ответить ЦБ, признает ли он такой перевод мошенническим для помощи полиции в расследовании.
Ранее нерасторопность некоторых банков мешала механизмам ЦБ работать в полную силу, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Когда информация о злоумышленниках незамедлительно доступна в системах финансовых учреждений, это значительно сокращает окно возможностей для дальнейших незаконных операций, уверен Немкин.
Кроме того, новые меры ЦБ стимулируют финансовые организации усиливать внутренние процессы по противодействию мошенничеству. Чтобы соответствовать требованиям, банки и другие финучреждения будут вынуждены модернизировать свои системы обработки данных, что в долгосрочной перспективе повысит общую безопасность финансового сектора, считает депутат.