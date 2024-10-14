ЦБ обязал банки ускориться в борьбе с мошенниками

Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям. Это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников, сообщила пресс-служба ЦБ.

С 22 ноября Центробанк установил для крупных банков срок в два часа для подготовки к новым мерам.

Кроме того, в банках теперь будут самостоятельно устанавливать, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет. После этого в течение одного рабочего дня банк должен будет ответить ЦБ, признает ли он такой перевод мошенническим для помощи полиции в расследовании.

Ранее нерасторопность некоторых банков мешала механизмам ЦБ работать в полную силу, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«И это несмотря на то, что противодействие мошенническим переводам — это приоритет для всех банков. Оперативное взаимодействие в данном случае – единственная возможность помочь людям, которые попались на уловку", - сказал он.

Когда информация о злоумышленниках незамедлительно доступна в системах финансовых учреждений, это значительно сокращает окно возможностей для дальнейших незаконных операций, уверен Немкин.

«Злоумышленники не могут оперативно использовать счета для вывода средств, так как они будут блокируются практически сразу после попадания в "черный список". Чем быстрее финансовые организации будут блокировать счета подозреваемых, тем меньше вероятность, что украденные средства будут переведены дальше по цепочке или выведены за границу. Таким образом, увеличивается шанс возврата украденных денег потерпевшим. Мошеннические схемы часто опираются на высокую скорость перевода средств, а оперативные действия банков по блокировке злоумышленников создадут значительные барьеры для реализации таких схем», - добавил он.

Кроме того, новые меры ЦБ стимулируют финансовые организации усиливать внутренние процессы по противодействию мошенничеству. Чтобы соответствовать требованиям, банки и другие финучреждения будут вынуждены модернизировать свои системы обработки данных, что в долгосрочной перспективе повысит общую безопасность финансового сектора, считает депутат.

«Наконец, это создаст дополнительный фактор риска для самих мошенников, так как их действия будут сопровождаться высокой вероятностью быстрого обнаружения и блокировки. Сокращение времени, в течение которого они могут использовать счета, усложнит организацию и реализацию преступных схем. Таким образом, мера будет работать не только на предотвращение мошенничества, но и на создание превентивного эффекта, когда потенциальные злоумышленники будут избегать использования банковских каналов для своих операций», - заключил парламентарий.