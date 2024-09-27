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Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Центральный Банк и Минцифры России работают над новым функционалом на «Госуслугах» – власти хотят уведомлять граждан об оформленных на них кредитах.

Центральный Банк и Минцифры в рамках борьбы с мошенниками разрабатывают функцию уведомления россиян об оформлении на них кредита, заявила глава Банка Эльвира Набиуллина. Предполагается, что соответствующее уведомление будет приходить в личный кабинет портала «Госуслуг».

«Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакомиться, что на них оформляется кредит через личный кабинет или портал «Госуслуг», – сказала Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

В рамках борьбы с мошенничеством регулятор также предлагает на законодательном уровне обязать банки оперативно передавать данные о клиентах в бюро кредитных историй. В настоящий момент временной срок такой передачи доходит до 2 дней.
Как отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, уведомление об оформлении на человека кредита позволит оперативно предупредить его о мошеннических действиях.

«Сразу несколько мошеннических схем позволяют оформить кредит фактически без ведома человека. Например, все чаще мошенники под разными предлогами просят передать код из СМС-сообщения, необходимый для регистрации на сайтах микрофинансовых организаций или для доступа в банковские приложения. При этом далеко не все банки сообщают о займе. Например, отправку информационных СМС-сообщений в формате «Вы взяли кредит под столько-то процентов» практикуют далеко не все. Как результат, человек может долгое время не знать, что столкнулся с мошенническими действиями, и помимо основной суммы, ему потенциально придется выплачивать еще и существенные проценты. Напомню, что по данным Сбербанка, до 30% украденных злоумышленниками средств – кредитные деньги», – рассказал Немкин.

Существенную долю заемных средств в общей структуре украденных денег подтверждают и в ЦБ. По данным регулятора, каждый четвертый похищенный рубль – заемный. При этом в некоторых банках доля похищенных заемных средств доходит до половины в общей структуре хищений. Опасная тенденция и в том, что мошенники все чаще оформляют на граждан миллионные кредиты.
По словам Немкина, чтобы проверить свою кредитную историю, гражданин должен сделать самостоятельный запрос в бюро кредитных историй.

«В течение некоторого времени ему пришлют полную информацию как о текущих, так и об уже закрытых кредитных обязательствах. Но такой подход в борьбе с мошенничеством, конечно, не особенно эффективен. Рядовой человек не будет систематически, хотя бы раз в 3 месяца, проверять свою историю – многие из нас и не думают о том, что когда-нибудь станут жертвами мошенников. Предложенный регулятором формат –более действенный с точки зрения борьбы с мошенничеством», – считает депутат.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, по которому граждане страны смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Его можно будет оформить в МФЦ и на портале «Госуслуги».

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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