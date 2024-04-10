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В Центробанке призвали ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала ужесточить ответственность банковского сектора за допущение проведения мошеннических операций.

Банк России считает необходимым увеличение ответственности банков в борьбе с мошенничеством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«У нас, кстати, более активно выстраивается работа и координация с правоохранительными органами по взаимодействию нашему в борьбе с финансовым мошенничеством, обмениваемся информацией, созданы системы – в том числе, когда передаются данные по счетам дроперов, банки должны их заблокировать», – отметила она на совместном заседании комитетов Госдумы.
«Но нужно вводить и увеличивать ответственность банков. Экономический стимул для банков тоже должен быть про эффективность применения антифродовых процедур. У нас есть возможность и контроля за антифродовыми процедурами, но нужно увеличивать ответственность. Должно быть серьезно экономически – штрафы и так далее, чтобы финансовые институты были заинтересованы выстраивать эти процедуры», – добавила она.

Проблема мошенничества не теряет актуальности, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «По данным ЦБ, в 2023 году мошенники вновь установили антирекорд по количеству похищенных средств – сумма достигла почти 16 млрд рублей. Увеличился и показатель совершенных преступлений с использованием информационных технологий. В прошлом году он достиг 680 тыс., а рост к прошлому периоду составил практически 30%. При этом, действительно, зачастую именно от банков зависит – удастся ли злоумышленникам выманить деньги россиян или нет», – считает парламентарий.
По словам Немкина, именно банковский сектор отвечает за интеграцию эффективных превентивных мер в борьбе с мошенничеством.

«Сюда можно отнести блокировку нетипичных транзакций - например, платежей, которые в несколько раз превышают сумму ежемесячных трат. Или текстовое предупреждение, в случае если клиент переводит крупную сумму денег незнакомому пользователю. Вариантов подобных мер, на самом деле, очень много, и в настоящий момент банки их активно внедряют. Не так давно Банк России актуализировал методические рекомендации по предупреждению граждан о телефонном мошенничестве», – напомнил депутат.

Ужесточение ответственности банковского сектора точно станет эффективным стимулом включения банков в работу по противодействию мошенничеству, подчеркнул Немкин.

«И такие меры фактически уже установлены. Напомню, что в 2024 году банки начнут возвращать гражданам украденные мошенниками средства. Соответствующие поправки в законодательство вступят в силу уже 25 июля. Как это будет происходить? Банк будет обязан вернуть украденные средства в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от гражданина. Деньги будут возвращены в случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, находящийся в базе Центробанка, а также если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был проведен без согласия пользователя, или в случае, если гражданин потерял карту и уведомил об этом банк», – рассказал депутат.

Антон Немкин также подчеркнул, что указанные нововведения призваны стимулировать развитие банковских антифрод-систем.

«Важно дождаться первых результатов принятых поправок. Банковский сектор будет нести ощутимые финансовые издержки в случае отсутствия инвестирования в антифрод-программы, и это, конечно, мощный экономический стимул», – считает депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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