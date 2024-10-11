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Питерец.ру » Экономика » В России хотят зарегулировать работу маркетплейсов

В России хотят зарегулировать работу маркетплейсов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Совет Федерации рекомендовал кабинету министров внести в Госдуму законопроекты о государственном регулировании маркетплейсов до конца 2024 года.

Совет Федерации рекомендовал Правительству России до конца года внести в Государственную думу законопроекты об условиях деятельности маркетплейсов для регулирования электронной торговли в РФ, пишет ТАСС со ссылкой на постановление Совета Федерации.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> обеспечить в период осенней сессии 2024 года внесение в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации пакета проектов федеральных законов, направленных на формирование условий деятельности агрегаторов информации о товарах (услугах), в целях регулирования электронной торговли в РФ», – сказано в документе.

Маркетплейсы стали ключевым сегментом электронной коммерции, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«На сегодняшний день маркетплейсы прочно вошли в жизнь практически каждого россиянина. За последние два года количество покупок, совершенных онлайн, обгоняет показатели офлайна. В 2023 году онлайн в общей структуре занял порядка 53%, в 2024 году значение, вероятно, окажется еще большим. Напомню, что в 2023 году аналитики АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли – прим.) оценили объем рынка интернет-торговли в 8 трлн рублей, 75% от всего объема пришлось на сегмент маркетплейсов», – рассказал депутат.

Вопрос регулирования работы маркетплейсов поднимался уже не раз, подчеркивает Немкин.

«Платформенная экономика, которая активно развивается в нашей стране, несет серьёзные риски. Сюда можно отнести, в первую очередь, проблему монополизации рынка, а также острый вопрос трудовых взаимоотношений. По данным Минпромторга, на российских маркетплейсах сегодня свыше 1,2 млн продавцов, 80% которых – малые и средние предприниматели. Как мы знаем, жалобы со стороны малого и среднего бизнеса в отношении условий сотрудничества с маркетплейсами, в том числе неравного положения участников рынка, звучат все чаще», – отметил депутат.

В настоящий момент в Минэкономразвития готовят законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации». Он должен определить правовые основы платформенной экономики, а также установить регулирование отношений, возникающих между цифровыми платформами, в том числе маркетплейсами, продавцами товаров или исполнителями услуг, а также потребителями.

«Проект Минэкономразвития представляет собой рамочное регулирование отрасли, в некотором смысле фундамент, на котором будет строиться дальнейшее регулирование», – отметил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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