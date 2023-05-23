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Питерец.ру » Экономика » «Start-up СПбГУ — 2023»: в Университете выберут лучший инновационный проект

«Start-up СПбГУ — 2023»: в Университете выберут лучший инновационный проект

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В СПбГУ состоится финал восьмого конкурса инновационных проектов «Start-up СПбГУ — 2023».

В СПбГУ состоится финал восьмого конкурса инновационных проектов «Start-up СПбГУ — 2023». В этом году участие в конкурсе смогли принять не только обучающиеся Университета, но и студенты, аспиранты, ординаторы и молодые ученые из других вузов и научно-исследовательских институтов России.

Всего на участие в конкурсе было подано более 80 заявок — впервые проектные группы участников стали не только междисциплинарными, но и межуниверситетскими. Как отметили организаторы конкурса, наиболее популярными направлениями стали IT-технологии, медицина, импортозамещение и экология.

В финал конкурса вышли 15 проектов, в день подведения итогов команды представят экспертному жюри свои разработки, а затем будет выбран победитель, который сможет использовать свой проект для создания малого инновационного предприятия на базе СПбГУ. В этом году гранты на коммерциализацию проектов составили 1 и 1,5 миллиона рублей — это самый крупный разовый грант в аналогичных конкурсах.

Программа

  • 10:00–10:45 открытие мероприятия. Вступительное слово председателя организационного комитета конкурса «Start-up СПбГУ — 2023», исполнительного директора Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» Елены Мишутиной и других представителей Университета
  • 11:00–11:20 презентация проекта команды GenomeX (сборная команда СПбГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова)
  • 11:20–11:40 презентация роботизированной системы «Артемида» (команда СПбГУ)
  • 11:40–12:00 презентация технологии и производства мягких сыров из козьего молока с разными наполнителями для фермерских хозяйств (команда Костромской ГСХА)
  • 12:00–12:20 презентация проекта «Виртуальная лаборатория» (команда Вавиловского университета)
  • 12:20–12:40 презентация проекта «ЭСиС» (ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»)
  • 12:40–13:00 презентация проекта DOnatural (сборная команда СПбГУ и Университета ИТМО)
  • 13:00–13:20 презентация автоматизированного террариума с удаленным управлением через мобильное приложение (сборная команда СПбГУ, Университета ИТМО, СПбГУВМ)
  • 13:20–13:40 презентация проекта IT Barbershop (команда СПбГУ)
  • 13:40–14:30 перерыв
  • 14:30–14:50 презентация комплексного программного продукта для поддержки работы онкомаммологов и обучения ординаторов (сборная команда СПбГУ и НГУ)
  • 14:50–15:10 презентация лаборатории минералого-технологических систем машинного зрения (сборная команда СПбГУ и СПГУ)
  • 15:10–15:30 презентация солнечного трекера с оптической системой (команда ОмГУПС)
  • 15:30–15:50 презентация проекта Sanguis (сборная команда ТГУ и Института химии нефти СО РАН)
  • 15:50–16:10 презентация проекта Home and Concrete (сборная команда СПбГУ и Липецкого филиала РАНХиГС)
  • 16:10–16:30 презентация модульной автоматизированной гелиосистемы AutoSOLAR (команда ОмГУПС)
  • 16:30–16:50 презентация проекта EnergoDar (сборная команда СПбГУ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
  • 16:50–17:20 совещание Экспертного совета
  • 17:20–17:50 объявление результатов конкурса и награждение победителей

Дата и время начала: 25 мая в 10:00

Место проведения: Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 6, Большой зал

Источник: СПбГУ
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