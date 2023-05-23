«Start-up СПбГУ — 2023»: в Университете выберут лучший инновационный проект

В СПбГУ состоится финал восьмого конкурса инновационных проектов «Start-up СПбГУ — 2023». В этом году участие в конкурсе смогли принять не только обучающиеся Университета, но и студенты, аспиранты, ординаторы и молодые ученые из других вузов и научно-исследовательских институтов России.

Всего на участие в конкурсе было подано более 80 заявок — впервые проектные группы участников стали не только междисциплинарными, но и межуниверситетскими. Как отметили организаторы конкурса, наиболее популярными направлениями стали IT-технологии, медицина, импортозамещение и экология.

В финал конкурса вышли 15 проектов, в день подведения итогов команды представят экспертному жюри свои разработки, а затем будет выбран победитель, который сможет использовать свой проект для создания малого инновационного предприятия на базе СПбГУ. В этом году гранты на коммерциализацию проектов составили 1 и 1,5 миллиона рублей — это самый крупный разовый грант в аналогичных конкурсах.

Программа

10:00–10:45 открытие мероприятия. Вступительное слово председателя организационного комитета конкурса «Start-up СПбГУ — 2023», исполнительного директора Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» Елены Мишутиной и других представителей Университета

11:00–11:20 презентация проекта команды GenomeX (сборная команда СПбГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова)

11:20–11:40 презентация роботизированной системы «Артемида» (команда СПбГУ)

11:40–12:00 презентация технологии и производства мягких сыров из козьего молока с разными наполнителями для фермерских хозяйств (команда Костромской ГСХА)

12:00–12:20 презентация проекта «Виртуальная лаборатория» (команда Вавиловского университета)

12:20–12:40 презентация проекта «ЭСиС» (ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»)

12:40–13:00 презентация проекта DOnatural (сборная команда СПбГУ и Университета ИТМО)

13:00–13:20 презентация автоматизированного террариума с удаленным управлением через мобильное приложение (сборная команда СПбГУ, Университета ИТМО, СПбГУВМ)

13:20–13:40 презентация проекта IT Barbershop (команда СПбГУ)

13:40–14:30 перерыв

14:30–14:50 презентация комплексного программного продукта для поддержки работы онкомаммологов и обучения ординаторов (сборная команда СПбГУ и НГУ)

14:50–15:10 презентация лаборатории минералого-технологических систем машинного зрения (сборная команда СПбГУ и СПГУ)

15:10–15:30 презентация солнечного трекера с оптической системой (команда ОмГУПС)

15:30–15:50 презентация проекта Sanguis (сборная команда ТГУ и Института химии нефти СО РАН)

15:50–16:10 презентация проекта Home and Concrete (сборная команда СПбГУ и Липецкого филиала РАНХиГС)

16:10–16:30 презентация модульной автоматизированной гелиосистемы AutoSOLAR (команда ОмГУПС)

16:30–16:50 презентация проекта EnergoDar (сборная команда СПбГУ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

16:50–17:20 совещание Экспертного совета

17:20–17:50 объявление результатов конкурса и награждение победителей

Дата и время начала: 25 мая в 10:00

Место проведения: Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 6, Большой зал