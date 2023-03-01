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В СПбГУ наградили победителей межрегиональных студенческих конкурсов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В СПбГУ наградили победителей межрегиональных студенческих конкурсов

В рамках заседания президиума Совета ректоров Северо-Западного федерального округа были подведены итоги VI Открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее», а также I Межрегионального конкурса студенческих научных обществ образовательных организаций высшего образования. Награждение победителей и призеров прошло в Санкт-Петербургском университете.

В торжественной церемонии приняла участие по видео-конференц-связи заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. Она отметила, что за шесть лет проведения конкурс занял достойное место в студенческой жизни Северо-Западного федерального округа. В этом году участники, рассказывая о важных темах, проявили творческий подход: студенты Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого сняли ASMR-видео о традиционном русском чаепитии, а обучающиеся Петрозаводского государственного университета показали, как ансамбль народной музыки Toive сохраняет культурное наследие и традиции народов Карелии.

Любовь Совершаева отметила, что ребята неформально подошли к участию в конкурсе и не просто проанализировали в своих проектах насущные проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной жизни, а предложили пути их решения. Она обратила внимание на то, что по студенческим работам заметно, как обучающиеся сопереживают и гордятся страной, и поблагодарила конкурсантов за неравнодушие к ее будущему.

Спектр вопросов, которые затронули конкурсанты, оказался весьма широк и затрагивал социальные, демократические, гуманитарные и другие вопросы. Заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе выделила работы, направленные на сохранение традиций и обычаев многонационального государства, духовно-нравственных ценностей общества и охрану объектов историко-культурного наследия.

Конкретные предложения студентов традиционно будут направлены региональным органам власти для оказания содействия в их реализации. В истории проведения конкурса «Россия, устремленная в будущее» есть примеры, когда субъекты федерации принимали студенческие проекты для воплощения в жизнь. Так, Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области привлек победителя регионального этапа 2021 года — автора лучшей художественной работы — к благоустройству парка реки Милевка в городе Пскове, а проект «Туристический потенциал Республики Коми» был рекомендован к использованию в муниципальных туристских информационных центрах региона.

VI Открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее» был посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и проведению Года культурного наследия народов России. В 2022 году в региональном туре конкурса более 550 обучающихся из 50 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования подали на конкурс 440 работ, но только 28 из них были отобраны для участия в окружном этапе. Победителем в номинации «Лучшая литературная работа» была признана студентка Псковского государственного университета, написавшая эссе «PRO особое родительство». Призерами стали обучающиеся Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Елизавета Пимонова («Лекарственный ликбез») и Петрозаводского государственного университета Вероника Ясюкевич («Их история. Они — история»).

Лучшей изобразительной работой жюри назвало плакат «Тайны Кунсткамеры», который создали студентки Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Ирина Костина и Ксения Малютина. Второе место заняла обучающаяся Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Екатерина Коноплева («Построй город!»), а третье — студентка Балтийского федерального университета имени И. Канта Розабелла Агарвал («Основатель Российской державы»).

В номинации «Лучшая видеоработа» победили обучающиеся Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Любовь Корейс и Анна Симоненко с работой «Сделай мир чуточку лучше — подари людям возможность жить». Второе место за видео о проекте центра активного отдыха Terra saami получил коллектив авторов филиала Мурманского арктического государственного университета в Кировске. В состав группы вошли Виктория Демидова, Владислав Енбаев, Алиса Иванова, Полина Малахова и Ярослав Трофимов. Бронзовыми призерами стали студентки Петрозаводского государственного университета Юлия Егорова и Валерия Костыгова («Портал в карельское диво»).

Также на заседании состоялось подведение итогов Межрегионального конкурса студенческих научных обществ образовательных организаций высшего образования Северо-Западного федерального округа, который впервые состоялся в 2022 году. Всего для участия в конкурсе было подано 37 заявок от 35 организаций высшего образования СЗФО. Победители были выбраны в двух номинациях: лучшее студенческое научное общество вуза и лучшее СНО в определенной области знаний. Защита проектов прошла в онлайн-формате. Победителей выбрало экспертное жюри, состоящее из заместителя председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Анны Степановой и представителей вузов Северо-Западного федерального округа, не участвующих в конкурсе.

Победу в конкурсе одержали студенческие научные общества СПбГУ. Команды стали первыми сразу в обеих представленных номинациях. Так, лучшим СНО Северо-Западного федерального округа стало СНО СПбГУ — студенческое научное общество, которое объединяет более 600 студентов Университетов из 15 научных обществ СПбГУ, научных кружков при кафедрах. За 2022 год его представители приняли участие более чем в 200 мероприятиях, среди которых всероссийский турнир Science Slam, научно-практические конференции Университета, турниры интеллектуальных игр и многое другое.

Лучшим студенческим научным обществом по конкретному направлению деятельности стало сообщество студентов Университета, обучающихся по направлению «Международные отношения» и реализующих собственные проекты, среди которых развитие проекта «Радио СНО» и собственных подкастов.

Также в рамках заседания президиума Совета ректоров Северо-Западного федерального округа ректор СПбГУ Николай Кропачев обратился к коллегам с предложением организовать еще один студенческий конкурс — посвященный волонтерской деятельности университетов. Инициатива получила одобрение участников встречи.

Источник: СПбГУ
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