В Петербурге введены в работу современный Центр управления сетями и две новые подстанции

В Петербурге введены в эксплуатацию сразу несколько объектов ПАО «Россети Ленэнерго» - Центр управления сетями и две подстанции 110 кВ. В церемонии запуска объектов приняли участие губернатор Александр Беглов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Центр, оснащенный самым современным оборудованием, работает в цифровом формате и обеспечивает надежное качественное электроснабжение для 7 миллионов жителей Санкт‑Петербурга и Ленинградской области. 24 диспетчера в смену контролируют весь электросетевой комплекс Санкт‑Петербурга и Ленинградской области. Это более 430 подстанций высокого напряжения 35-220 кВ, около 30 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 90 тысяч километров линий электропередачи.

«Центр управления сетями - один из самых передовых в нашей стране. Он оснащен отечественным оборудованием, что исключает зависимость от поставок импортных комплектующих. Централизованное управление сетями дает возможность обеспечить безопасность электроснабжения города, ускорить принятие решений в нештатных ситуациях», - сказал Александр Беглов. Он поблагодарил руководство ПАО «Россети» за вклад в развитие агломерации, реализацию проектов модернизации электросетевого комплекса и ввод новых объектов инженерной инфраструктуры. Только в 2022 году к сетям «Ленэнерго» подключено порядка 6000 объектов - жилые дома, социальные, спортивные, образовательные учреждения, предприятия, объекты инфраструктуры. Также в 2022 году реконструирована подстанция «Крыловская», построена станция «Петровская».

Сегодня дистанционно были запущены в работу две подстанции 110 кВ «Морская» и «Витебская». Подстанция «Витебская» обеспечит электроснабжение строящейся трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. Подстанция «Морская» позволит подключить к электроснабжению жилые дома и социально значимые объекты на намывных территориях Василеостровского района. Обе подстанции управляются дистанционно. Более 96% установленного на них оборудования произведено в России, в том числе на предприятиях Санкт‑Петербурга. Новые подстанции дают возможность подключения дополнительных объектов и развития инвестиционной деятельности.