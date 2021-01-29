В Петербурге Россельхознадзор допустил к посадке более 3 миллионов луковиц тюльпанов

В конце декабря 2020 – начале января 2021 года в тепличных комплексах Санкт-Петербурга и Ленинградской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проведен карантинный фитосанитарный контроль более 3 миллионов луковиц тюльпанов. Посадочный материал поступил от 2 компаний из Нидерландов.

Государственные инспекторы Управления осуществили данное мероприятие в рамках контроля подкарантинной продукции, импортируемой из иностранного государства на территорию Российской Федерации, в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства № 112 "Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции".

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля должностными лицами Управления были отобраны пробы от луковиц для дальнейших лабораторных исследований на наличие карантинных объектов. По результатам лабораторной экспертизы, проведенной в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», карантинные объекты не были обнаружены.

Управлением Россельхознадзора луковицы тюльпанов допущены к посадке на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.