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Питерец.ру » Экономика » Почему Российские школьники выбирают креативную среду и какие ценности видят подростки – мультимедиа проект «Билет в будущее» провел исследование среди школьников в 2022 году

Почему Российские школьники выбирают креативную среду и какие ценности видят подростки – мультимедиа проект «Билет в будущее» провел исследование среди школьников в 2022 году

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Почему Российские школьники выбирают креативную среду и какие ценности видят подростки – мультимедиа проект «Билет в будущее» провел исследование среди

Эксперты профессиональной ориентации проекта «Билет в будущее» провели исследование на мультимедиа платформе bvbinfo.ru

На платформе для школьников «Билет в будущее» дети выбрали наиболее интересные для них профессии и ценности.

Основой для выбора российских школьников стали 11 отраслей: архитектура и строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, наука и образование, информационные технологии, медицина и здоровье, сервис и торговля, предпринимательство, промышленности, безопасность и креативные технологии. 

Безоговорочным лидером стала креативная среда, в которую входят профессии от историка до тренд-аналитика дизайна одежды, более 3980 проголосовавших, на втором месте предпринимательство с 3553 выбравших и на третьем месте информационные технологии – 3412 проголосовавших.

Наиболее интересными форматами изучения профессий школьникам кажутся квесты и игры – 6441 школьников, встречи с работодателями 4786 детей и видео-форматы (4604). Также на выбор были представлены форматы тестов,  профориентационных уроков и решения кейсов.

А на вопрос «Что важнее в профессии: труд или талант?» - 65% выбрали труд и 35% решили, что талант.

Опрошенные дети понимают, что в мире исчезнут 50% рабочих мест, уступая бразды правления искусственному интеллекту. На данный момент «у станка» находится
4 млн. роботов, но через пару лет их будет уже 14 млн. Это касается, в первую очередь, работой с базами данных, кибербезопасностью, работой с базами данных и HR. По прогнозам незаменимыми профессиями окажутся школьные учителя, врачи с узкой специализацией и новейшие профессии в индустрии долголетия. 

Напомним, что «Билет в будущее» - это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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