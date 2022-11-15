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Питерец.ру » Общество » Профпроба "Билета в будущее", состоявшаяся в Санкт-Петербурге, вошла в число ТОП-10 самых необычных профпроб проекта

Профпроба "Билета в будущее", состоявшаяся в Санкт-Петербурге, вошла в число ТОП-10 самых необычных профпроб проекта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Профпроба "Билета в будущее", состоявшаяся в Санкт-Петербурге, вошла в число ТОП-10 самых необычных профпроб проекта!

В Санкт-Петербурге школьники-участники федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» продолжают активно знакомиться с разными профессиями. Во время осенних каникул ученики 8-ого естественно-научного класса ГБОУ № 628 «Александринской гимназии» в рамках реализации программы проекта побывали в Высшей школе технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и «примерили» профессию "Химик-технолог".
Восьмиклассники провели пробы воды, исследовав ее при помощи микроскопа. Для проведения пробы в воду были специально добавлены живые микроорганизмы.
Ребятам рассказали, как в современных условиях производят бумагу и как её можно сделать дома.
Участники проекта научились определять плотность жидкости при помощи специального оборудования и таким образом познакомились с азами коллоидной химии. А еще ребята под руководством наставников изготовили из доступных подручных материалов средство для очистки водопроводных труб!

Напомним, что «Билет в будущее» - это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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