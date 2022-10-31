«Билет в будущее» совместно с ОАО «РЖД» знакомит школьников с железнодорожными профессиями

В Санкт-Петербурге ОАО «РЖД» проводит профпробы для школьников – участников проекта «Билет в будущее».

Ребят знакомят с четырьмя профессиями, востребованными на железной дороге в настоящее время. Это машинист, дежурный по станции, логист и метролог. О перспективной профессии метролог ребятам рассказывают впервые.

Профессиональные пробы проходят в учебных классах Малой Октябрьской детской железной дороги.

Специальный тренажер – кабина машиниста с панелью управления локомотивом особенно привлекает внимание ребят. Впереди – настоящее железнодорожное полотно с убегающими вдаль рельсами, а самое главное – впереди участников проекта ждут знания о профессиях, с которыми, наверняка, кто-то свяжет свое будущее.

Начальник Малой Октябрьской детской железной дороги Чиликин Владимир Борисович считает, что: «…ранняя профориентация – это залог правильного выбора профессии, ведь после занятий в учебных классах ребята активно интересуются у преподавателя, как записаться на дальнейшее обучение, во время которого юные железнодорожники отрабатывают навыки и компетенции железнодорожных профессий в соответствии с курсом и выбранными направлениями, начиная от стрелочника до машиниста».

В дальнейшем примерно 70 процентов обучающихся остаются работать в ОАО «РЖД», где очень востребованы представители рабочих профессий.

Всего до конца года в профпробах на РЖД примут участие более 3,5 тысяч петербургских школьников 6-11 классов.

ОАО «Российские железные дороги» является одним из ведущих партнеров проекта «Билет в будущее», а также станет одним из центральных партнеров Фестиваля профессий, который открывается 31 октября в Образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ в Москве.

«Билет в будущее» - это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».