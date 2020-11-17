В Петербурге благоустроили территорию у одного из опорных пунктов оборонительного рубежа «Ижора»

«Петербургский нефтяной терминал» («ПНТ») выступил спонсором благоустройства территории у одного из опорных пунктов оборонительного рубежа «Ижора» - железобетонного ДОТ (Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 136) и благоустройства этой памятной территории времен Великой Отечественной Войны.

Работы проводились в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018г №21 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«ПНТ» оказал содействие в проведении благоустройства по просьбе МО Княжево и администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

Рубеж «Ижора» в октябре 1943 года был принят комиссией под председательством командующего артиллерией 42-й армии генерал-майора артиллерии Михаила Семеновича Михалкина и занят отдельными пулеметно-артиллерийскими батальонами (опаб) 79-го укрепленного района (79 ур). Рубеж протянулся на 20 км через Угольную Гавань, Среднюю Рогатку и Купчино. В строительстве оборонительного комплекса «Ижора» принимало участие свыше 2 тыс. человек, из них в результате обстрела со стороны противника погибло порядка 100 человек.

«Петербургский нефтяной терминал» выражает благодарность Администрации Кировского района и МО Княжево за возможность принять участие в благоустройстве территории столь значимого исторического объекта.

«Сохранение памяти о героической обороне Ленинграда, о Великой отечественной войне, является залогом уверенности в завтрашнем дне и важным аспектом воспитания молодого поколения», - уверен председатель совета директоров «ПНТ» Михаил Скигин.

Справка

Петербургский нефтяной терминал - один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские ибункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2019 году ПНТ отгрузил более 7,9 млн тонн нефтепродуктов.