Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли

Члены постоянной комиссии по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации на заседании 28 июня рассмотрели меры государственной поддержки организаций и специалистов, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В работе комиссии от Правительства Санкт-Петербурга принял участие заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Дмитрий Кузьмин. Он рассказал о деятельности Комитета и подведомственных организаций, в том числе о создании нового подведомственного учреждения.
Санкт-Петербург остаётся одним из ведущих регионов по части цифровизации, а федеральные и региональные власти планомерно осуществляют меры поддержки IT-компаний. Речь идёт об отсрочке от службы в армии сотрудникам аккредитованных IT-компаний, сокращении страховых взносов с 7,6% до 3% на прибыль, иных налоговых льготах.
Депутаты приняли к сведению доклад Дмитрия Кузьмина. Председатель комиссии Андрей Малков высказался за более плотное сотрудничество между парламентом и городской властью в части развития отраслевой нормативно-правовой базы.
Депутаты решили создать Экспертный совет при постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. Это решение поддержано единогласно с учётом правок. В частности, вносить кандидатуры смогут все депутаты профильной комиссии, утверждать состав планируется большинством голосов. Экспертный совет – консультативный орган, его работа будет осуществляться на общественных началах.