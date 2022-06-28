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Питерец.ру » Экономика » Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли

Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли

Члены постоянной комиссии по молодёжной политике, делам общественных объединений и цифровизации на заседании 28 июня рассмотрели меры государственной поддержки организаций и специалистов, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В работе комиссии от Правительства Санкт-Петербурга принял участие заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Дмитрий Кузьмин. Он рассказал о деятельности Комитета и подведомственных организаций, в том числе о создании нового подведомственного учреждения.

– На текущий момент ведомство находится в стадии небольшого реформирования. В сентября 2021 года сформировано ещё одно подведомственное учреждение – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Служба сопровождения программных комплексов», предметом деятельности которого является материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по обеспечению сопровождения государственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, – сказал Дмитрий Кузьмин.

Санкт-Петербург остаётся одним из ведущих регионов по части цифровизации, а федеральные и региональные власти планомерно осуществляют меры поддержки IT-компаний. Речь идёт об отсрочке от службы в армии сотрудникам аккредитованных IT-компаний, сокращении страховых взносов с 7,6% до 3% на прибыль, иных налоговых льготах.

–  Город находится в постоянном диалоге с отраслевыми компаниями. В Санкт-Петербурге с целью поддержки IT-компаний создан оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности, – добавил Дмитрий Кузьмин.

Депутаты приняли к сведению доклад Дмитрия Кузьмина. Председатель комиссии Андрей Малков высказался за более плотное сотрудничество между парламентом и городской властью в части развития отраслевой нормативно-правовой базы.

– Уверен, что наша постоянная комиссия создана своевременно, мы готовы максимально оперативно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается государство в условиях экономических санкций, – сказал Андрей Малков.

Депутаты решили создать Экспертный совет при постоянной комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. Это решение поддержано единогласно с учётом правок. В частности, вносить кандидатуры смогут все депутаты профильной комиссии, утверждать состав планируется большинством голосов. Экспертный совет – консультативный орган, его работа будет осуществляться на общественных началах.

Источник: ЗАКС
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