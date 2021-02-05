В Петербурге Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил более 500 кг бельгийских груш

На территории одной из плодоовощных баз Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен рейд с целью проверки информации о хранении и реализации продукции, возможно подпадающей под запрет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 №778.

В ходе проведенного контрольно-надзорного мероприятия инспекторами Управления Россельхознадзора изъята продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию, – груши свежие (512 кг), упакованные в деревянные ящики с маркировкой страны происхождения – Королевство Бельгия. Также стоит отметить, что товарно-сопроводительные документы на подкарантинную продукцию представлены не были.

Бельгийские груши, согласно информации на этикетке, предназначались для реализации на территории Республики Беларусь и направлялись из Эстонии (поставщик - KING EHITU OU) в адрес белорусского импортера (ООО «ЖивицаБай», Республика Беларусь, г. Минск).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. N 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 5 февраля 2021 года более 5 центнеров запрещенной к ввозу продукции было уничтожено в Ленинградской области механическим способом.