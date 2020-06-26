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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти уничтожили партию потенциально небезопасной корюшки

В Ленобласти уничтожили партию потенциально небезопасной корюшки

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Ленинградской области Россельхознадзором выдано постановление о направлении на уничтожение потенциально небезопасной корюшки

В апреле 2020 года в Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям от органов МВД поступила информация о зафиксированном факте торговли пищевой рыбной продукцией без ветеринарных сопроводительных документов, а также иных документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, в магазине деревни Пески Ломоносовского района Ленинградской области.

В целях противодействия незаконному обороту пищевой продукции мониторинговой группой Управления Россельхознадзора был проведен анализ данных, внесенных в информационную систему «Меркурий», который показал, что сведения о лице, осуществляющем подконтрольную государственному ветеринарному надзору деятельность, а также о проводимой ветеринарно-санитарной экспертизе партии корюшки отсутствуют. Таким образом, реализовываемая собственником продукции рыба, происхождение которой неизвестно, а маркировка отсутствует, была признана некачественной и потенциально небезопасной. Продукция была изъята из оборота и денатурирована, то есть переведена в состояние, отличное от первоначального и не позволяющее использование такой продукции для употребления в пищу.

Управлением Россельхознадзора в апреле 2020 года было выдано постановление о запрете использования данной продукции, а также о направлении партии корюшки на уничтожение. В отношении собственника продукции в июне 2020 года был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». 

Источник: Россельхознадзор
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