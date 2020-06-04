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Питерец.ру » Общество » Шишкина просит Беглова не делить петербуржцев 65+ на годных и негодных

Шишкина просит Беглова не делить петербуржцев 65+ на годных и негодных

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
spravedlivo.ru
Шишкина просит Беглова не делить петербуржцев 65+ на годных и негодных

Петербургские справедливороссы просят Александра Беглова выплатить по 2000 рублей всем петербуржцам, кому во время режима самоизоляции исполнилось 65 лет, а не только тем, кто достиг этого возраста на 30 марта 2020 года, и снять требование об отсутствии трудоустройства

Глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина направила обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом не ограничивать круг получателей выплат за соблюдение режима самоизоляции теми гражданами, кому на первый день действия коронавирусных ограничений, то есть на 30 марта 2020 года, исполнилось 65 лет. По мнению Марины Шишкиной, выплаты должны получить все, кому 65 лет исполнилось на последний день действия ограничений, то есть на 31 мая 2020 года. Руководитель петербургских справедливороссов также просит включить в число получателей выплат как неработающих, так и работающих жителей Санкт-Петербурга старше 65 лет.

В своем обращении Марина Шишкина предполагает, что уполномоченный разработать порядок предоставления выплат комитет по социальной политике Санкт-Петербурга намеренно сузил круг их получателей, вольно истолковав Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 167, которым было предусмотрено, что единовременная денежная выплата предоставляется ВСЕМ гражданам, достигшим возраста 65 лет, и находящимся на самоизоляции, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДАТЕ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ПО НАЛИЧИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА.

Марина Шишкина просит губернатора установить единый подход в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки пенсионеров, находящихся на самоизоляции вне зависимости от даты достижения возраста 65 лет в период самоизоляции.

Ранее глава петербургских справедливороссов уже обращалась к губернатору Санкт-Петербурга в связи с тем, что первый установленный комитетом по социальной политике порядок выплат требовал от пожилых людей подачи электронных или почтовых заявлений о соблюдении режима самоизоляции по форме, размещенной на сайте Смольного. Через несколько дней после опубликования требования Марины Шишкиной отменить это трудновыполнимое для многих пенсионеров условие городское правительство объявило о том, что выплаты на счета граждан будут перечисляться в автоматическом режиме, начиная с 25 мая, в связи с чем подача уведомлений, установленных ранее принятым порядком, не требуется.

Комментирует Марина Шишкина:

- Создается впечатление, что комитет по социальной политике не мытьем, так катаньем стремится сократить круг получателей выплат петербуржцам старше 65 лет. Эти чиновничьи уловки унижают и без того небогатых получателей и без того мизерных пособий. Это стыдно. Хватит жадничать, отдайте людям то, что им полагается.
Источник: Справедливая Россия
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