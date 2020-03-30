С начала года в Петербург поступило более 24 тысяч тонн свежих груш

С начала 2020 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по

Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен карантинный фитосанитарный контроль более 24 тысяч тонн свежих груш. Около 440 партий свежих фруктов поступили в Санкт-Петербург из Аргентины, ЮАР, Чили, Перу, Сербии, Турции, Боснии и Герцеговины.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий были выявлены две партии плодов, зараженные карантинным вредителем растений – калифорнийской щитовкой, что подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».

Калифорнийская щитовка включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, однако объект представляет опасность только для посадочного материала. По результатам контрольных мероприятий, в соответствии с нормативными правовыми документами в области карантина растений, выпуск фруктов был разрешен.