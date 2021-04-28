Бальнеолечение в Беларуси

Бальнеотерапия – это вид терапии, при котором организм оздоравливается, посредством принятия ванн с минеральной водой. Профилактика и восстановление нарушенных функций организма проводится водами естественного происхождения или искусственно подготовленными. Метод берет свое начало еще в Древней Греции. Процедура традиционно применяется во время восстановительного лечения.

Принцип воздействия на организм

Традиционным считается бальнеолечение в санатории. Ведь многие здравницы расположены на минеральных источниках, и строят на этом комплекс оздоровительных процедур.

Медикал&Спа Резорт «Альфа Радон» расположен на собственном радоновым источнике, что подтверждено официальным постановление Минздрава Беларуси. Благодаря поступлению радона в воду во время процедур эффективность терапии значительно повышается.

Преимущества радоновых ванн:

Укрепляют организм, особенно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;

Заживляют раны и снимают воспаления;

Облегчают болевой синдром;

Расширяют сосуды;

Усиливают метаболизм;

Успокаивают нервную систему.

Бальнеотерапия в санатории «Альфа Радон»

Помимо традиционных радоновых ванн, Медикал&Спа Резорт «Альфа Радон» предлагает следующие виды бальнеотерапии:

Жемчужные – обладают мягким массажным воздействием с помощью пузырьков воздуха;

– обладают мягким массажным воздействием с помощью пузырьков воздуха; Минеральные – с добавлением минеральной воды, оказывающей общеукрепляющее действие;

– с добавлением минеральной воды, оказывающей общеукрепляющее действие; Дегтярные – восстанавливают защитные функции кожи, очищают и улучшают внешний вид эпидермиса;

– восстанавливают защитные функции кожи, очищают и улучшают внешний вид эпидермиса; Углекислые – снимают спазм и улучшают кровообращение;

– снимают спазм и улучшают кровообращение; Скипидарные – повышают обмен веществ, оказывают анестезирующее, воздействие, снижают артериальное давление, снимают воспаление;

– повышают обмен веществ, оказывают анестезирующее, воздействие, снижают артериальное давление, снимают воспаление; Озоновые – стабилизируют обменные процессы в организме;

– стабилизируют обменные процессы в организме; Ванны « О-Панто » - оказание услуг с применением вытяжки молодых рогов марала, способствуют укреплению организма, повышают иммунитет, снимают усталость;

« » - оказание услуг с применением вытяжки молодых рогов марала, способствуют укреплению организма, повышают иммунитет, снимают усталость; Магнитные процедуры совместно с принятием ванн.

Цена на бальнеолечение в Беларуси зависит от количества процедур и продолжительности курса.

Преимущества терапии

При доказанной эффективности, бальнеологическая терапия почти не имеет противопоказаний. Она оказывает мягкое воздействие на организм в целом. Конкретный вид процедур будет подобран лечащим врачом.

В нашем санатории вы сможете отдохнуть как с лечением, так и без лечения. Чистый воздух нашего санатория оказывает общеукрепляющее воздействие и повышает настроение. Приобрести путевку, узнать о стоимости проживания вы можете, связавшись с нашими менеджерами.