Бальнеотерапия – это вид терапии, при котором организм оздоравливается, посредством принятия ванн с минеральной водой. Профилактика и восстановление нарушенных функций организма проводится водами естественного происхождения или искусственно подготовленными. Метод берет свое начало еще в Древней Греции. Процедура традиционно применяется во время восстановительного лечения.
Принцип воздействия на организм
Традиционным считается бальнеолечение в санатории. Ведь многие здравницы расположены на минеральных источниках, и строят на этом комплекс оздоровительных процедур.
Медикал&Спа Резорт «Альфа Радон» расположен на собственном радоновым источнике, что подтверждено официальным постановление Минздрава Беларуси. Благодаря поступлению радона в воду во время процедур эффективность терапии значительно повышается.
Преимущества радоновых ванн:
- Укрепляют организм, особенно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- Заживляют раны и снимают воспаления;
- Облегчают болевой синдром;
- Расширяют сосуды;
- Усиливают метаболизм;
- Успокаивают нервную систему.
Бальнеотерапия в санатории «Альфа Радон»
Помимо традиционных радоновых ванн, Медикал&Спа Резорт «Альфа Радон» предлагает следующие виды бальнеотерапии:
- Жемчужные – обладают мягким массажным воздействием с помощью пузырьков воздуха;
- Минеральные – с добавлением минеральной воды, оказывающей общеукрепляющее действие;
- Дегтярные – восстанавливают защитные функции кожи, очищают и улучшают внешний вид эпидермиса;
- Углекислые – снимают спазм и улучшают кровообращение;
- Скипидарные – повышают обмен веществ, оказывают анестезирующее, воздействие, снижают артериальное давление, снимают воспаление;
- Озоновые – стабилизируют обменные процессы в организме;
- Ванны «О-Панто» - оказание услуг с применением вытяжки молодых рогов марала, способствуют укреплению организма, повышают иммунитет, снимают усталость;
- Магнитные процедуры совместно с принятием ванн.
Цена на бальнеолечение в Беларуси зависит от количества процедур и продолжительности курса.
Преимущества терапии
При доказанной эффективности, бальнеологическая терапия почти не имеет противопоказаний. Она оказывает мягкое воздействие на организм в целом. Конкретный вид процедур будет подобран лечащим врачом.
В нашем санатории вы сможете отдохнуть как с лечением, так и без лечения. Чистый воздух нашего санатория оказывает общеукрепляющее воздействие и повышает настроение. Приобрести путевку, узнать о стоимости проживания вы можете, связавшись с нашими менеджерами.