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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Процедуры » Бальнеолечение в Беларуси

Бальнеолечение в Беларуси

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Опубликовал: Алексей Морозов
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PiXABAY
Бальнеотерапия – это вид терапии, при котором организм оздоравливается, посредством принятия ванн с минеральной водой.

Бальнеотерапия – это вид терапии, при котором организм оздоравливается, посредством принятия ванн с минеральной водой. Профилактика и восстановление нарушенных функций организма проводится водами естественного происхождения или искусственно подготовленными. Метод берет свое начало еще в Древней Греции. Процедура традиционно применяется во время восстановительного лечения.

Принцип воздействия на организм

Традиционным считается бальнеолечение в санатории. Ведь многие здравницы расположены на минеральных источниках, и строят на этом комплекс оздоровительных процедур.

Медикал&Спа Резорт «Альфа Радон» расположен на собственном радоновым источнике, что подтверждено официальным постановление Минздрава Беларуси. Благодаря поступлению радона в воду во время процедур эффективность терапии значительно повышается.

Преимущества радоновых ванн:

  • Укрепляют организм, особенно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
  • Заживляют раны и снимают воспаления;
  • Облегчают болевой синдром;
  • Расширяют сосуды;
  • Усиливают метаболизм;
  • Успокаивают нервную систему.

Бальнеотерапия в санатории «Альфа Радон»

Помимо традиционных радоновых ванн, Медикал&Спа Резорт «Альфа Радон» предлагает следующие виды бальнеотерапии:

  • Жемчужные – обладают мягким массажным воздействием с помощью пузырьков воздуха;
  • Минеральные – с добавлением минеральной воды, оказывающей общеукрепляющее действие;
  • Дегтярные – восстанавливают защитные функции кожи, очищают и улучшают внешний вид эпидермиса;
  • Углекислые – снимают спазм и улучшают кровообращение;
  • Скипидарные – повышают обмен веществ, оказывают анестезирующее, воздействие, снижают артериальное давление, снимают воспаление;
  • Озоновые – стабилизируют обменные процессы в организме;
  • Ванны «О-Панто» - оказание услуг с применением вытяжки молодых рогов марала, способствуют укреплению организма, повышают иммунитет, снимают усталость;
  • Магнитные процедуры совместно с принятием ванн.

Цена на бальнеолечение в Беларуси зависит от количества процедур и продолжительности курса.

Преимущества терапии

При доказанной эффективности, бальнеологическая терапия почти не имеет противопоказаний. Она оказывает мягкое воздействие на организм в целом. Конкретный вид процедур будет подобран лечащим врачом.

В нашем санатории вы сможете отдохнуть как с лечением, так и без лечения. Чистый воздух нашего санатория оказывает общеукрепляющее воздействие и повышает настроение. Приобрести путевку, узнать о стоимости проживания вы можете, связавшись с нашими менеджерами.

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