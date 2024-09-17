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Может ли ДНК определить вашу национальность?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Каждый человек на земле хоть раз задавался вопросом: «А кто мои предки?», «Почему я такой уникальный?»

Каждый человек на земле хоть раз задавался вопросом: «А кто мои предки?», «Почему я такой уникальный?». Поможет ответить на все эти вопросы ваша ДНК. А точнее ДНК-тест. Он позволяет узнать «точную» историю вашего происхождения. Это стало возможным благодаря, новейшим технологиям в области генетики. Генетический тест поможет открыть новые факты о вашем происхождении, расширит ваши горизонты, и вы наконец сможете узнать больше сведений о своих корнях.

Что исследуется при выполнении теста ДНК на этническую принадлежность?

Ключевым источником информации на протяжении многих веков для установления родства служили бумажные архивы, в которых хранились официальные документы и личные записи того или иного человека. Но в мире существует очень много факторов (войны, пожары, стихийные бедствия и прочие катаклизмы) из-за которых данная информация могла быть утраченной.

В настоящее время самый достоверный источник — это ваша ДНК. В ней содержится вся информация о вашем происхождении. Генетическая информация кодируется четырьмя нуклеотидами: аденином, гуанином, тимином и цитозином.

Суть исследования

Генетический тест на национальность в Санкт-Петербурге определяет, как испытуемый относится к конкретной гаплогруппе и гаплотипу. Гаплогруппа представляет собой объединение людей, имеющих общего предка по материнской или отцовской линии. Существует общепринятая система буквенно-цифрового обозначения гаплогрупп, которая группирует схожие гаплотипы и указывает на общих предков. Для анализа используются три основных метода.

1. Генеалогический тест по Y-хромосоме, передающейся от отца к сыну, позволяет мужчинам узнать историю своего рода по отцовской линии. Женщины могут использовать этот тест опосредованно, проведя анализ ДНК у ближайшего родственника-мужчины.

2. Анализ митохондриальной ДНК, передающейся от матери к детям, позволяет проследить родословную по материнской линии. Доступен мужчинам и женщинам.

Принадлежность к гаплотипу определяется анализом изменчивых участков ДНК, известных как маркеры. Каждое сочетание аллей уникально, и ученые уже выделили исследованные участки для маркерного анализа. Сравнение генетических маркеров с этническими наборами позволяет установить этническую принадлежность и структуру генофонда.

Как и где сдать тест ДНК на национальность в Сантк-Петербуге

1. Сначала клиент предоставляет лаборатории образцы биологического материала. Если клиент не может приехать в лабораторию, то материал можно выслать по почте в специальных конвертах, которые высылаются заранее.

2. Затем генетики выделяют ДНК из образца и «умножают» интересующий участок. Затем этот участок анализируется с учетом типа ДНК (Y-хромосома для мужчин или митохондриальная для всех).

3. Опираясь на информацию о ранее исследованных гаплотипах, образец направляется в ту группу, которая является для него наиболее родственной.

4. Финальный этап ДНК-теста. Клиент получает заключение экспертов, которое включает в себя отображение исторических источников на карте, которые показывают исторические пути передачи генетической информации от его предков, процентное соотношение этнических групп в гаплотипе.

Что делать с результатами теста?

Результат ДНК-теста – это не просто набор цифр и данных, это целый ключ к открытию истории вашей семьи. Он открывает вам доступ к вашим предкам, которые жили очень давно. И это очень большое преимущество ДНК-теста перед бумажными и прочими источниками, ведь они могут дать информацию о предках, живших максимум 200 лет тому назад. А ДНК-тест позволяет узнать географическое распространение своего рода с течением времени.

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