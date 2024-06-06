Как долго делается анализ ДНК в Санкт-Петербурге?

Гены человека – источник большого объема информации. Например, изучая их посредством ДНК-теста можно установить факт отцовства, выявить наличие генетических заболеваний, узнать собственную генеалогию без траты времени на поиск и изучение различных архивов, а также получить ряд других сведений. Это современное исследование способствует ускорению юридических процессов, позволяет провести раннюю профилактику некоторых патологий и даже упрощает подбор эффективной лекарственной терапии. При этом сам анализ выполняется достаточно быстро.
От чего зависят сроки анализа ДНК
ДНК-тест на отцовство – частый вид генетического исследования. Поэтому преобладающее число клиентов интересуется тем, сколько требуется времени на анализ и подготовку заключения эксперта.
Сроки проведения ДНК-теста на отцовство варьируют в зависимости от ряда факторов:
- особенности и технология выполнения анализа
- качество используемых праймеров;
- техническое оснащение лаборатории и уровень экспертности состава.
Еще один фактор, иногда влияющий на сроки – момент обращения. Так, анализ на родство, генеалогический тест или определение предрасположенности к конкретному виду спорта может быть проведено в любой день. Здесь важен лишь факт обращения клиента.
Но, например, для неинвазивного пренатального теста (НИПТ), необходимого для оценки риска рождения малыша с генетическими аномалиями, требуется учитывать сроки беременности. До 7 недели в крови будущей матери нельзя обнаружить фетальные клетки плода. Следовательно, нужно ждать оптимальный период, стартующий с 9-10 недели беременности.
Помимо этого на сроки проведения ДНК-теста влияют и особенности работы лаборатории. Например, в некоторых учреждениях (клиники и сетевые лаборатории) выполняется исключительно забор биоматериала, а сам анализ реализуется в другой организации (генетической лаборатории). Это увеличивает продолжительность проведения исследования.
Чтобы исключить подобный сценарий, в ДНК лаборатории Медикал Геномикс осуществляется полный спектр услуг: консультирование клиентов; забор и изучение биоматериала; расшифровка результатов с подготовкой и выдачей заключения эксперта.
Наша лаборатория укомплектована передовой аппаратурой, а штат состоит из опытных экспертов. Благодаря этому анализ ДНК проводится быстро, но с предельной точностью. В среднем на стандартный информационный тест на отцовство требуется всего 3 рабочих дня.
Сколько требуется времени на тест ДНК
Первая часть анализа – сбор образцов биологического материала. Зачастую используется буккальный эпителий, поскольку его клетки, содержащие ДНК, легко отделяются и исследуются.
Образец берут с внутренней поверхности обеих щек. Делают это специальной ватной палочкой. Причем на выполнение процедуры требуется не более 5 минут и выполнить ее может как сотрудник лаборатории, так и сам человек. Но нужно учитывать, что при самостоятельном заборе биоматериала весь процесс диагностики увеличится, поскольку потребуется время на заказ набора для анализа и транспортировку образцов.
В случае если нельзя предоставить для теста клетки эпителия, вместо них могут использоваться частицы кожи, волосы, ногти, ушная сера, предметы личной гигиены и даже одежда. Но получение самих вещей и выделение биоматериала увеличивает затраты времени для проведения исследования.
Усредненные сроки на выполнение анализа ДНК – 72 часа. Но каждое обращение клиента требует индивидуального подхода и в экстренной ситуации экспертиза может быть проведена за 24 часа.
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