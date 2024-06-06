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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Осмотр и диагностика » Как долго делается анализ ДНК в Санкт-Петербурге?

Как долго делается анализ ДНК в Санкт-Петербурге?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Гены человека – источник большого объема информации.

Гены человека – источник большого объема информации. Например, изучая их посредством ДНК-теста можно установить факт отцовства, выявить наличие генетических заболеваний, узнать собственную генеалогию без траты времени на поиск и изучение различных архивов, а также получить ряд других сведений. Это современное исследование способствует ускорению юридических процессов, позволяет провести раннюю профилактику некоторых патологий и даже упрощает подбор эффективной лекарственной терапии. При этом сам анализ выполняется достаточно быстро.

От чего зависят сроки анализа ДНК

ДНК-тест на отцовство – частый вид генетического исследования. Поэтому преобладающее число клиентов интересуется тем, сколько требуется времени на анализ и подготовку заключения эксперта.

Сроки проведения ДНК-теста на отцовство варьируют в зависимости от ряда факторов:

  • особенности и технология выполнения анализа
  • качество используемых праймеров;
  • техническое оснащение лаборатории и уровень экспертности состава.

Еще один фактор, иногда влияющий на сроки – момент обращения. Так, анализ на родство, генеалогический тест или определение предрасположенности к конкретному виду спорта может быть проведено в любой день. Здесь важен лишь факт обращения клиента.

Но, например, для неинвазивного пренатального теста (НИПТ), необходимого для оценки риска рождения малыша с генетическими аномалиями, требуется учитывать сроки беременности. До 7 недели в крови будущей матери нельзя обнаружить фетальные клетки плода. Следовательно, нужно ждать оптимальный период, стартующий с 9-10 недели беременности.

Помимо этого на сроки проведения ДНК-теста влияют и особенности работы лаборатории. Например, в некоторых учреждениях (клиники и сетевые лаборатории) выполняется исключительно забор биоматериала, а сам анализ реализуется в другой организации (генетической лаборатории). Это увеличивает продолжительность проведения исследования.

Чтобы исключить подобный сценарий, в ДНК лаборатории Медикал Геномикс осуществляется полный спектр услуг:  консультирование клиентов;  забор и изучение биоматериала;  расшифровка результатов с подготовкой и выдачей заключения эксперта.

Наша лаборатория укомплектована передовой аппаратурой, а штат состоит из опытных экспертов. Благодаря этому анализ ДНК проводится быстро, но с предельной точностью. В среднем на стандартный информационный тест на отцовство требуется всего 3 рабочих дня.

Сколько требуется времени на тест ДНК

Первая часть анализа – сбор образцов биологического материала. Зачастую используется буккальный эпителий, поскольку его клетки, содержащие ДНК, легко отделяются и исследуются.

Образец берут с внутренней поверхности обеих щек. Делают это специальной ватной палочкой. Причем на выполнение процедуры требуется не более 5 минут и выполнить ее может как сотрудник лаборатории, так и сам человек. Но нужно учитывать, что при самостоятельном заборе биоматериала весь процесс диагностики увеличится, поскольку потребуется время на заказ набора для анализа и транспортировку образцов.

В случае если нельзя предоставить для теста клетки эпителия, вместо них могут использоваться частицы кожи, волосы, ногти, ушная сера, предметы личной гигиены и даже одежда. Но получение самих вещей и выделение биоматериала увеличивает затраты времени для проведения исследования.

Усредненные сроки на выполнение анализа ДНК – 72 часа. Но каждое обращение клиента требует индивидуального подхода и в экстренной ситуации экспертиза может быть проведена за 24 часа.

Стоимость анализов ДНК и сроки на сайте https://spb.medicalgenomics.ru/

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