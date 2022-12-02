В Мариинском дворце провели тест по истории Великой Отечественной войны

Мариинский дворец стал основной площадкой для проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Вместе с молодёжью в ней приняли участие депутаты Законодательного Собрания Константин Чебыкин, Павел Иткин и Вера Сергеева. Они призвали собравшихся интересоваться историей, не путать факты с интерпретацией событий, не допускать подмены понятий и смыслов.
Участникам было предложено ответить на 40 вопросов, к каждому из которых прилагалось 4 варианта ответа на выбор. Ряд из них был напрямую связан с событиями вокруг обороны и прорыва блокады Ленинграда. Например, в какой город в 1944 году из Сибири привезли эшелон кошек для борьбы с грызунами, или как неофициально называлась временная железная дорога, построенная в январе 1943 года после прорыва блокады.
Председатель Молодёжного парламента Дмитрий Агафонов отметил, что важно знать и помнить историю своей страны.
Напомним, тест по истории Великой Отечественной войны проходит с 2015 года в рамках просветительского проекта «Большая история». В 2022 году в Санкт-Петербурге международная акция прошла на 30-ти площадках в 10-ти районах. Участниками теста стали свыше тысячи человек. Итоги станут известны в понедельник, 5 декабря.