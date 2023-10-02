Невролог и невропатолог: какая разница

Несмотря на различие в названии, на самом деле между неврологом и невропатологом нет никакой разницы. Оба типа врачей-специалистов занимаются лечением заболеваний нервной системы, а невролог дополнительно владеет знаниями о работе нервной системы как в здоровом, так и в патологическом состоянии. Таким образом, можно сделать вывод, что эти две профессии одинаковы.

Неврология

Неврология — клиническая область со своими особенностями и проблемами — относительно новое название для специальности, уходящей корнями в советское прошлое. Если описывать эту профессию в терминах, отражающих ее современные сложности, то можно сказать, что это интересная область, хотя и дефицитная по количеству практикующих специалистов.

Найти квалифицированного специалиста в области неврологии сегодня нелегко, а зачастую и невозможно. Очередь на консультацию невролога в СПб в поликлинике нередко исчисляется месяцами, а неврологические отделения переполнены больными. Тем не менее, неврология — увлекательная отрасль науки, не имеющая границ развития, поскольку она имеет дело с самой непонятной и загадочной частью нашей анатомии — мозгом.

Если говорить кратко, то невролог обладает широким спектром заболеваний, которые он может лечить. Это не только такие заболевания, как остеохондроз и грыжа межпозвоночного диска, но и гораздо более серьезные болезни, такие как инсульт, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.

Итак, какие заболевания они могут лечить? Невролог занимается обширным перечнем заболеваний, поэтому давайте рассмотрим его системно.

К данным специалистам в первую очередь обращаются по поводу болей в спине и шее, в том числе вызванных заболеваниями позвоночника (грыжами межпозвоночных дисков, остеохондрозом и т. д.), поэтому их принято называть врачами, которые лечат остеохондроз. Кроме того, к ним обращаются по поводу головных болей, головокружений, неустойчивости при ходьбе, слабости в руках и ногах, онемения, снижения чувствительности, судорог, нарушений памяти. На самом деле существует широкий спектр жалоб, которые могут быть связаны не только с проблемами нервной системы, но и других органов и сердечно-сосудистой системы.

Основная задача невролога — выявить повреждения нервной системы и выяснить, не связаны ли они с другими системами и органами организма. Признаки и симптомы могут быть не связаны напрямую с неврологическими проблемами, например потеря чувствительности пальцев рук и ног из-за диабета или отравления токсинами. Поэтому терапия данного расстройства часто проводится совместно с другими медицинскими специалистами. Роль врача в этой ситуации заключается в том, чтобы заподозрить заболевание и направить пациента к другому врачу для обследования и консультации.