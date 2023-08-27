Виды и особенности выбора нержавеющих саморезов

Такой распространённый крепёж, как саморез, изготовленный из нержавейки, не требует какой-либо дополнительной защиты в процессе эксплуатации. Он никак не изменяется под воздействием атмосферных факторов, и в этом заключается главное его преимущество.

Все саморезы из нержавеющей стали классифицируются в зависимости от особенностей использования. Бывают крепежи для металла или древесины, крепления профлиста или универсальные.

Характерными особенностями подобных изделий являются высокая прочность и устойчивость к коррозии, благодаря чему обеспечивается длительный срок эксплуатации. Подобное возможно из-за высокого содержания хрома в составе. Поверхность такого металла не окисляется, а потому крепёж может быть использован в пищевой промышленности и медицине.

Что касается температурного режима, то метизы из нержавейки допустимо использовать при температуре до 600 °C. Они не деформируются и не утратят своих характеристик, оставаясь такими же эстетичными, как и при покупке.

Виды нержавеющих саморезов, представленных на рынке

Стоит рассмотреть самые распространённые нержавеющие саморезы:

Для террасной доски. Они подойдут для обустройства деревянных площадок, балконов и веранд, главное – подобрать и установить террасную доску для обеспечения надёжного соединения с помощью самореза из нержавейки.

Шуруп с петлёй, с помощью которого можно монтировать такелажные устройства небольшой грузоподъёмности. Такое изделие можно закрепить к кирпичу, древесине, бетону и пустотелым поверхностям, используя дополнительно распорный дюбель.

Для рамных конструкций и дверных коробок. Не имеет значения, из какого материала они изготовлены – это может быть древесина, металл или пластмасса.

Шуруп-крюк из нержавейки используется для выполнения декоративного крепежа, такелажные системы небольшой грузоподъёмности также можно монтировать подобным образом.

Оснащённый потайной головкой. С помощью подобного самореза монтируются стальные листы. Процесс монтажа значительно упрощается благодаря наличию бура на конце изделия.

Для деревянных конструкций. Такой крепёж считается наиболее высокотехнологичным. Благодаря особому устройству резьбы вкручивается он без предварительного сверления.

Особенности выбора нержавеющего крепежа

При проведении монтажных работ на открытом воздухе саморезы из нержавейки проявили себя наилучшим образом. Для их производства используют сталь марок А2 и А4 либо аналогичное сырьё с большим содержанием никеля, хрома и прочих легирующих присадок.

Выбирая саморезы из нержавейки, необходимо учесть те условия, в которых их планируют эксплуатировать, и особенности проведения монтажных работ. Имеет значение также тот материал, что выступает в качестве основы.