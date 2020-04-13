Нержавеющий металлопрокат: особенности и преимущества

Конструкции из нержавеющей стали используются как в строительной сфере, так и во многих других отраслях. Поговорим о специфике производства такой продукции и особенностях использования.

Как делают конструкции из нержавейки

Создание любой вещи из нержавеющей стали – непростой процесс, включающий в себя несколько этапов. Все начинается с составления проекта, который прорабатывается опытными инженерами. Как только все будет одобрено, сплав обрабатывается:

сначала его разрезают с помощью плазменных машин;

выполняется сварка;

на следующей стадии металл обрабатывается на станках – гибочных, фрезерных и прочих;

финальный этап – полировка и шлифовка сплава.

Производство любого предмета из нержавеющей стали требует корректного подхода. Потому заказывать такие вещи можно исключительно у специалистов, которые владеют необходимым оборудованием.

Почему вещи из нержавеющей стали популярны

Конструкции из такого материала могут служить десятилетиями, так как имеют очень высокую прочность. Можно купить металлопрокат в Санкт-Петербурге на https://www.adamantsteel.ru/ в компании «Адамант Сталь». Тут большой выбор таких изделий, предлагаются гибка, грунтовка, перфорация металла и многие другие услуги. Отметим несколько заметных плюсов нержавеющей стали:

Наличие хрома в сплаве обеспечивает высокую устойчивость к коррозии. Многое зависит от его количества – если больше семнадцати процентов, то конструкцию можно использовать в агрессивной среде.

Изначальные характеристики остаются прежними много лет. Даже спустя двадцать лет применения подобная сталь сохранит свой изначальный вид.

Термостойкость. Трубы из такого металла активно применяют при высоких температурах, никаких проблем из-за этого не возникнет.

Прочность. Этот материал прекрасно переносит удары.

Отметим, что этот сплав прекрасно поддается обработке, из него можно сделать практически любую вещь. Разумеется, покупать металлопрокат надо у профессионалов, которые производят его с учетом всех требований и стандартов.

Виды нержавеющей стали

Самыми распространенными видами стали в России являются трехсотая и четырехсотая серии. Именно первый тип считается самым популярным, дополнительно он делится еще на несколько подвидов. Материал легко поддается сварке, устойчив к коррозии. Четырехсотая серия имеет более узкий диапазон применения, она активно используется в нефтегазовой промышленности.