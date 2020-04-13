Нержавеющий металлопрокат: особенности и преимущества

Конструкции из нержавеющей стали используются как в строительной сфере, так и во многих других отраслях. Поговорим о специфике производства такой продукции и особенностях использования.
Как делают конструкции из нержавейки
Создание любой вещи из нержавеющей стали – непростой процесс, включающий в себя несколько этапов. Все начинается с составления проекта, который прорабатывается опытными инженерами. Как только все будет одобрено, сплав обрабатывается:
- сначала его разрезают с помощью плазменных машин;
- выполняется сварка;
- на следующей стадии металл обрабатывается на станках – гибочных, фрезерных и прочих;
- финальный этап – полировка и шлифовка сплава.
Производство любого предмета из нержавеющей стали требует корректного подхода. Потому заказывать такие вещи можно исключительно у специалистов, которые владеют необходимым оборудованием.
Почему вещи из нержавеющей стали популярны
Конструкции из такого материала могут служить десятилетиями, так как имеют очень высокую прочность. Можно купить металлопрокат в Санкт-Петербурге на https://www.adamantsteel.ru/ в компании «Адамант Сталь». Тут большой выбор таких изделий, предлагаются гибка, грунтовка, перфорация металла и многие другие услуги. Отметим несколько заметных плюсов нержавеющей стали:
- Наличие хрома в сплаве обеспечивает высокую устойчивость к коррозии. Многое зависит от его количества – если больше семнадцати процентов, то конструкцию можно использовать в агрессивной среде.
- Изначальные характеристики остаются прежними много лет. Даже спустя двадцать лет применения подобная сталь сохранит свой изначальный вид.
- Термостойкость. Трубы из такого металла активно применяют при высоких температурах, никаких проблем из-за этого не возникнет.
- Прочность. Этот материал прекрасно переносит удары.
Отметим, что этот сплав прекрасно поддается обработке, из него можно сделать практически любую вещь. Разумеется, покупать металлопрокат надо у профессионалов, которые производят его с учетом всех требований и стандартов.
Виды нержавеющей стали
Самыми распространенными видами стали в России являются трехсотая и четырехсотая серии. Именно первый тип считается самым популярным, дополнительно он делится еще на несколько подвидов. Материал легко поддается сварке, устойчив к коррозии. Четырехсотая серия имеет более узкий диапазон применения, она активно используется в нефтегазовой промышленности.