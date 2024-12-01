Какие страховки необходимы при ипотеке

При оформлении ипотеки покупка страхового полиса становится обязательным шагом. Это связано с тем, что банки стремятся минимизировать свои риски в случае непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на возврат кредита. Предоставим более подробную информацию по этому поводу, чтобы вам было проще принять правильное для себя решение.

Страхование залогового имущества

Основной и обязательный вид страхования при ипотеке – это страхование залогового имущества. С его помощью можно защитить залоговое имущество, в качестве которого выступает недвижимость, от различных рисков. Это может быть пожар, затопление, стихийные бедствия или техногенные катастрофы.

Банк при выдаче ипотечного кредита в первую очередь интересуется сохранностью залога, так как недвижимость является его финансовым гарантом. В случае повреждения или утраты объекта страховая компания возмещает ущерб. Стоимость полиса зависит от рыночной цены объекта, его состояния и уровня рисков в регионе.

Страхование жизни

Важно для обеих сторон сделки. Для банка оно снижает риски невозврата кредита в случае непредвиденных обстоятельств (потеря трудоспособности заемщика или его смерть). Для самого заемщика это гарантия того, что в случае возникновения серьезных проблем его близкие не останутся с долговым бременем.

Титульное страхование

Защищает заемщика от различных юридических рисков, связанных с покупкой недвижимости, например, если будет признано, что сделка купли-продажи была недействительной.

Титульное страхование покрывает риски, связанные с недействительностью прав собственности. Примеры таких ситуаций могут включать оспаривание сделки предыдущими собственниками, признание договора купли-продажи незаконным или ошибки в документации.

Этот вид страхования обычно оформляется при покупке вторичной недвижимости, где вероятность возникновения юридических рисков выше. Договор заключается на срок до 3 лет. Это максимальный период, на протяжении которого могут быть оспорены права на собственность.

Дополнительные виды страхования

Помимо обязательного страхования залогового имущества и рекомендованных видов (жизни и титула), некоторые банки предлагают дополнительные виды страховой защиты. Есть страховка, которая обеспечивает защиту в случае, если заемщик теряет источник дохода. Страховая компания временно покрывает платежи по ипотеке, что позволяет избежать просрочек и штрафов.

Еще один вариант – страхование отделки и внутреннего имущества. Оформляется для защиты дорогостоящего ремонта и внутреннего имущества квартиры. Это актуально для тех, кто только что сделал ремонт и не хочет нести убытки в случае порчи отделки.