Ипотека или кредит под залог: сравнение условий и процентных ставок

Оформление ипотеки и залогового кредита предполагает получение долгосрочного финансирования под залог недвижимости. Оба продукта имеют свои плюсы и минусы, и выбор между ними зависит от конкретной ситуации и потребностей заёмщика.

В статье рассмотрены оба варианта кредитования по разным критериям.

Залог и цели использования

Ипотека представляет собой долгосрочный кредит, который предоставляется исключительно на приобретение или строительство недвижимости. Объект выступает обеспечением по займу до момента полного погашения задолженности.

Взять кредит под залог можно на любые цели — например, на погашение долгов, финансирование бизнеса или на личные нужды. Обеспечением является недвижимость, которая уже имеется в собственности заёмщика. Владельцем объекта также может быть и третье лицо.

В обоих случаях на недвижимое имущество накладывается обременение. Собственник может пользоваться жильём, однако без согласия кредитора его нельзя продать или подарить.

Процентная ставка

Оба кредитных продукта обеспечены залогом недвижимости, поэтому процентные ставки по ним ниже, чем по другим видам кредитов.

Если сравнивать процент по ипотеке и по залоговому займу, то в каждой конкретной ситуации он может сильно отличаться.

Например, по льготным ипотечным программам действуют фиксированные процентные ставки — 5% по ипотеке для IT, 6% — по ипотеке для семей с детьми и 6% — по программе с господдержкой. По базовым программам на покупку вторичного жилья ставки выше — от 15% годовых.

По кредитам под залог недвижимости в Альфа-Банке минимальный процент составляет 4%. Его итоговый размер зависит от кредитной истории, уровня платёжеспособности заёмщика и других факторов.

Срок кредитования

Важное преимущество ипотеки — это возможность распределения платежей на длительный период, что делает её более доступной для заёмщиков. Максимальный срок кредитования по жилищным займам составляет 30 лет.

Залоговый потребительский кредит можно оформить максимум на 10 лет.

Первоначальный взнос

Обязательное условие для получения ипотеки — это необходимость предоставления значительного первоначального взноса, который составляет не менее 15% от стоимости недвижимости. Эту сумму покупатель жилья должен заплатить продавцу из собственных средств.

По кредиту под залог такого требования нет.

Страхование

В обоих случаях залоговый объект недвижимости нужно застраховать. Страховка должна покрывать риски утраты и порчи имущества в результате пожара, взрыва, наводнения, противоправных действий третьих лиц. Это требование установлено на законодательном уровне.

В обязательном порядке страхуются только конструктивные элементы, внутренняя отделка — по желанию.

В каких случаях лучше оформить ипотеку, а в каких — кредит под залог

Выбор между этими продуктами зависит от конкретных обстоятельств и потребностей заёмщика.

Если ваша цель — покупка жилья, которое подходит под условия льготной программы, и у вас есть деньги на первый взнос, в этом случае лучше выбрать ипотеку.

Если нужна крупная сумма на другие цели и вы можете предоставить залог в виде уже имеющейся недвижимости, верным решением будет оформление кредита под залог.

В любом случае, чтобы принять решение — оформить ипотеку или заём под залог, нужно оценить свои финансовые возможности, ознакомиться с тарифами различных банков.



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