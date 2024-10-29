Бесплатное проведение газа

ента новостей

14:23
В Петербурге состоялась закладка научно-экспедиционного судна «Иван Фролов»
14:14
Развитие БПЛА в России, технологический суверенитет и приоритетные инвестнаправления обсудят на Баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35»
14:08
В Ленобласти опрокинулись грузовые вагоны с углем
11:28
Музыкальный фестиваль «Многонациональный Петербург»
11:26
Полицейские поймали подозреваемого в поджоге спящего мужчины на Лиговском проспекте
10:00
Продают уникальную купюру
09:45
В Петербурге задержан рецидивист, ограбивший студента на проспекте Энгельса
09:35
В Красносельском районе у водителя «Шкода Октавия» изъяли сигнальный пистолет переделанный под боевой
09:23
Петербуржцы готовятся к «черной пятнице»
02:37
После 3-го тура «Мемориала Чигорина» 100% очков набрали 11 участников, в том числе пять петербургских шахматистов – Шкуратов, Путренко, Пузыревский, Щукин и Шемякинский
01:56
СКА забросил пять шайб за третий период матча с «Сибирью» и выиграл у команды Вадима Епанчинцева со счётом 5:3
23:33
На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку
20:39
Завершился этап Гран-При России «Звёзды Магнитки»: петербурженки Анна Фролова и Ксения Гущина заняли первое и второе места в женском одиночном катании, Александра Степанова и Иван Букин первенствовали в танцах на льду
20:09
«Ленинградец» после нулевой ничьей с «Челябинском» снова сыграл 0:0 – на этот раз с ивановским «Текстильщиком»
15:22
Летчики Росгвардии в ходе учения отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп под Петербургом
15:06
В Петербурге назначили новых председателей КГИОП и Комитета по развитию туризма
14:56
Правительство РФ сможет вводить локальные запреты на майнинг цифровых валют
14:53
В России может появиться собственное Linux-сообщество
13:45
Движения пригородных поездов переводят на зимнее расписание
13:13
В Ленобалсти мотоциклист на «Днепре» погиб врезавшись в дерево
13:06
Под Новой Ладогой «Дэу Матиз» насмерть сбил пешехода
13:00
В Петербурге поймали «дропа» мошенников из Московской области, обманувшего пенсионерков во Фрунзенском районе
12:53
В Ленобласти задержали стрелявшего из ружья по автомобилю такси
12:41
В Ленобласти ограбили наркорекламщиков
12:35
Станислав Чигадаев наполнит Эрмитаж музыкой Шопена
12:32
Мошенники активизировали поиск дропперов после ужесточения законодательства
12:28
В Петербурге поймали мигранта, подозреваемого в грабеже
12:22
В Приморском районе полицейские спасли подростка от стаи бездомных собак
07:16
Оплачивают парковку через СМС
07:01
Получили гражданство, а потом его лишились
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 14 » Бесплатное проведение газа

Бесплатное проведение газа

0
41
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Кто может рассчитывать на бесплатное проведение газа. Как происходит процесс бесплатной газификации. Какие сложности могут возникнуть.

Как бесплатно провести газ в дом

С 2021 года в России действует федеральная программа социальной газификации. Эта инициатива разработана для облегчения процедуры подключения домов к газовым сетям. Цель — сделать газ доступным для широких слоев населения, включая социально уязвимые категории. В рамках программы газопровод бесплатно подводится к границе земельного участка, что уже значительно сокращает расходы для домовладельцев.

Важно понимать, что бесплатное подключение ограничивается подводом газа до участка. Работы на самом участке и внутри дома — от установки котлов до разведения труб — остаются обязанностью собственника жилья и оплачиваются отдельно.

Кто может рассчитывать на бесплатную газификацию

На газификацию домов бесплатно могут претендовать как жители городов, так и населенных пунктов в сельской местности.

Однако основной критерий участия в программе — доступность существующих газовых сетей. Если к населенному пункту уже проложен магистральный газопровод, у граждан появляется возможность подать заявку на подключение к нему. Важно отметить, что если населенный пункт находится далеко от центральных сетей, то сначала потребуется их строительство, а может занять несколько лет.

Для участия в программе газификации необходимо:

  • Проверить доступность и программы. Для начала уточните, входит ли ваш населенный пункт в перечень территорий, где действует программа газификации. Эту информацию можно получить в местной администрации или газораспределительной организации.
  • Подать заявление. Если ваш дом находится в «зеленой зоне», необходимо подать заявление через сайт «Госуслуги», многофункциональный центр, сайт Единого оператора газификации или напрямую в газовую службу. Обычно требуется предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом и участок, а также документы, подтверждающие льготный статус.

После подачи заявки специалисты проведут оценку технической возможности подключения и примут решение о сроках проведения работ.

Какие сложности могут возникнуть

Газ доводится до границы участка бесплатно, внутренняя разводка газа по дому и установка оборудования требуют дополнительных расходов. Однако программа предполагает льготы различным категориям граждан, в том числе:

  • участникам Великой Отечественной войны;
  • инвалидам и ветеранам боевых действий;
  • членам семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий;
  • многодетным семьям;
  • семьям участников СВО;
  • малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми.

Стоит учитывать, что не все дома технически пригодны для газификации. Для установки газового оборудования могут потребоваться дополнительные строительные работы, такие как усиление вентиляции, обустройство дымохода и установка систем безопасности, что также требует вложений.

Программа социальной газификации снижает стоимость подключения газа, что особенно актуально для социально незащищенных групп населения. Однако для полноценного перехода на газовое отопление и использование газа в быту потребуются дополнительные вложения, связанные с установкой внутридомовых систем.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-02-2023, 11:19
Льготникам подключат газ
28-03-2023, 15:39
Депутаты Петербурга предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья
8-11-2022, 14:54
В Ленобласти построен новый газопровод
12-01-2023, 17:41
Большому Вереву — новый газопровод
17-05-2023, 17:16
Новый распределительный газопровод достроен в Ленобласти
6-04-2023, 13:55
«Газпром» и Правительство Ленобласти расширили программу газификации

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 23:33
На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
110
Вчера, 13:13
В Ленобалсти мотоциклист на «Днепре» погиб врезавшись в дерево
0
100
Вчера, 13:06
Под Новой Ладогой «Дэу Матиз» насмерть сбил пешехода
0
202
27-10-2024, 14:41
У площади Восстания произошло массовое ДТП с участием рейсовых автобусов
Наверх