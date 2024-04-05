Кредит под залог недвижимости: 3 распространенных мифа

Распространенные мифы о кредите под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости — это нецелевой заем, может быть направлен заемщиком на любые цели, будь то ремонт, покупка автомобиля или обучение. Он схож с ипотекой невысокой процентной ставкой, долгим сроком кредитования и возможностью получить более крупную денежную сумму. Вместе с тем такой кредит часто сравнивают с потребительским, что рождает много опасений у заемщиков. Рассмотрим наиболее распространенные мифы.

В первую очередь стоит отметить, что аналог потребительского кредита под залог недвижимости оформляется так же, как и ипотека: банк выдает деньги под определенный процент, а в качестве залога клиент предоставляет имеющуюся в собственности недвижимость. Пока задолженность не будет погашена, объект находится под обременением. Наличие залога позволяет сделать условия кредитования более комфортными за счет увеличения срока и сокращения размера ежемесячных платежей.

Миф №1. Квартира перейдет в собственность банка

Недвижимость, передаваемая в залог по ипотеке, не переходит банку. На время действия кредитного договора на нее накладывается обременение, ограничивающее некоторые действия с объектом. Например, в этот период нельзя ее продавать или дарить. А для того, чтобы прописать в недвижимости жильцов, требуется разрешение банка. При этом заемщик остается собственником, может проживать на жилплощади, делать ремонт или перепланировку.

Миф №2. При просрочках квартира перейдет банку

У кредитной организации нет цели заполучить залоговую недвижимость. Все просто: продажа конфискованной квартиры менее выгодна, чем полный возврат заемщиком задолженности. Чаще банки стараются идти навстречу клиентам и предлагают различные пути решения, если при оплате займа возникли финансовые трудности. Например, заемщик может оформить кредитные каникулы и провести реструктуризацию кредита.

Миф №3. Оформить кредит под залог недвижимости сложно

Получение нецелевого кредита схоже с выдачей ипотеки: от заемщика требуется проведение оценки квартиры, оформление страховки и т. д. Часто оформить заем можно по одному паспорту. Подтверждение дохода возможно через Госуслуги. Главная загвоздка может заключаться в предмете залога. Как правило, в банке можно получить до 70% от стоимости имеющейся в собственности недвижимости. Также стоит помнить, что в качестве залога может не подойти низколиквидная квартира, например, в ветхом жилье. Рекомендуем заранее уточнить требования банка к недвижимости, выступающей залогом по кредиту.