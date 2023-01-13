Почему стоит оформить кредит под залог недвижимости в банке «Тинькофф»?

Порой, в жизни возникают ситуации, когда требуется довольно крупная сумма денег. Это может быть срочный ремонт квартиры, развитие бизнеса, необходимость совершения крупной покупки, но денег нет. Брать для этих целей потребительские кредиты невыгодно, ведь ставки по ним достаточно высокие, суммы к выдаче небольшие, а сроки возврата сжатые.

Чтобы получить деньги на выгодных условиях, целесообразно оформить кредит под залог недвижимости. При этом получить деньги можно практически уже на следующий день и никаких справок о доходах не потребуется.

Низкие ставки, большие суммы и длительные сроки предоставления кредита

Под залог недвижимости удастся получить большую сумму – от 200 000 до 15 миллионов рублей. При этом средняя ставка – около 9%. Однако, более точный размер будет зависеть от сведений, переданных в заявке, а также от кредитной истории заёмщика.

В среднем срок предоставления кредита составляет от 3 месяцев до 15 лет. От длительности кредитования будет зависеть размер ежемесячного платежа. Если хочется, чтобы он был поменьше, тогда следует увеличить срок. Если же есть возможность выплачивать крупными суммами, то следует указать небольшой срок кредита в заявке. Всегда можно погасить долг досрочно. При этом никаких комиссий и штрафов в данном случае не предусмотрено.

Можно получить деньги на любые цели

Кредит не является целевым. В заявке можно указать абсолютно любой вариант. Никто не будет проверять, на что именно заемщик потратит деньги. Некоторые люди, таким образом, погашают имеющиеся у них кредитные обязательства досрочно.

Выдача денег под залог недвижимости очень схожа с ипотекой. В этом случае банк обратится в Росреестр и наложит на жилье обременение. То есть, продать или сдать в аренду такую квартиру не получится.

Не нужны лишние справки

Для того, чтобы подать заявку на кредит, потребуются следующие документы:

Паспорт гражданина Российской Федерации. СНИЛС.

Подавать справку о доходах физического лица не требуется.

Решение будет озвучено в течение суток. По возможности менеджер свяжется с клиентом в этот же день, чтобы сообщить об одобренной сумме, ставке, сроках и иных важных деталях.

Деньги будут переведены на дебетовую карту Tinkoff Black. В дальнейшем их можно снять в банкомате, либо расплачиваться карточкой, делать переводы и пр. Обслуживание карты на время действия кредита является бесплатным. В дальнейшем условия будут озвучены банком.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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