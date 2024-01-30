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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 04 » Температурный режим для бройлеров

Температурный режим для бройлеров

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
google
Только что вылупившиеся птенцы не могут регулировать температуру своего тела, поэтому с первых дней жизни цыплят важно следить и за температурой, и за влажностью на производстве.

Только что вылупившиеся птенцы не могут регулировать температуру своего тела, поэтому с первых дней жизни цыплят важно следить и за температурой, и за влажностью на производстве. Слишком низкий температурный режим для бройлеров опасен тем, что он может привести к снижению иммунитета и увеличению потребления корма. Слишком высокая температура чревата медленным набором веса и замедлением активности птичьего потомства. Какая же температура должна быть у бройлеров и как её поддерживать? Об этом и будет наш материал.

Оптимальная температура

Новорождённые птенцы имеют крайне слабый иммунитет, который любое воздействие извне воспринимает как угрозу. Именно по этой причине для них крайне важно создание комфортных условий проживания и грамотная организация режима кормления.

На начальном этапе (1-5 день) необходимо поддерживать температуру в диапазоне +32 - +35 °C. При появлении первых перьев у бройлеров температура в птичнике должна быть в пределах 28-30 °C. На десятые сутки показатель можно понизить до +26 °C. Двухнедельные птенцы комфортно ощущают себя при +24 °С. Трёхнедельные – при +22 °С. В возрасте 28-30 дней температурный режим можно довести до +20°С.

Оптимальный показатель относительной влажности в птичнике: 60-70%. Важно регулярно проветривать пространство и обеспечивать молодняку достаточную освещённость.

Чем опасно нарушение микроклимата?

Значительное снижение степени нагрева воздуха в помещении может спровоцировать появление конденсата и плесени. Это, в свою очередь, повышает вероятность заболеваемости поголовья птицы, в том числе инфекционным кокцидиозом. Это паразитарное заболевание протекает достаточно тяжело. Летальность у цыплят-бройлеров на фоне кокцидиоза достигает 80-100%.

Для оперившихся птенцов низкие температуры не опасны, но нормальная терморегуляция требует повышенного потребления корма. Поэтому вся энергия, которую цыплята получают от пищи, уходит на обогрев тела. И это, безусловно, сказывается на рентабельности производства.

Повышение температуры вызывает затруднение дыхание и снижение аппетита у цыплят, а также нарушение выработки пищеварительных ферментов поджелудочной железы и кишечника. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению переваримости корма, уменьшению прироста живой массы.

Приборы для поддержания благоприятного микроклимата

Птенцов после вылупления помещают в специальный контейнер – брудер (в переводе с английского языка brood – выводить потомство).

Для поддержания микроклимата в птичнике используют:

  • приточно-вытяжную вентиляцию – для регулировки воздухообмена и температуры;
  • приборы для увлажнения воздуха – для обеспечения комфортных условий обитания;
  • системы испарительного охлаждения – для снижения температуры в птичнике в жаркую погоду.

Создание нормальных условий в птичнике невозможно без применения контроллера микроклимата. Автоматизация управления помогает создать комфортную среду для цыплят-бройлеров, нормализовать состояние здоровья птицы.

Контроллер для птичника автоматически регулирует влажность, температуру и освещение. Благодаря специальным датчикам, в блок управления поступают актуальные сведения о параметрах в помещении, а также о климатических условиях снаружи. На основании этих данных компьютер организует согласованную работу всех систем поддержания микроклимата в птичнике.

Правильная теплоизоляция и вентиляция в птичнике обеспечивает нормальное развитие цыплят-бройлеров, быстрый набор мышечной массы. Показатели температуры и влажности влияют на производственные и экономические показатели выращивания, а также на сохранность поголовья.

Таким образом, правильный температурный режим для взращивания цыплят-бройлеров имеет большое значение. Если не следить за показателями температуры и влажности, можно быстро потерять значительную массу молодняка. В случае с цыплятами-бройлерами проблема температурного режима стоит особенно остро. Эти птицы часто содержатся в стеснённых условиях, где возможность движения сильно ограничена, а потому у них слабый иммунитет.

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