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Питерец.ру » Общество » Сдавать ли экзамен с температурой?

Сдавать ли экзамен с температурой?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие действия нужно предпринимать при температуре в день ЕГЭ

«Питерец.ру» сообщает, что в комитете по образованию Смольного объяснили, как быть родителям, если у ребенка поднялась температура в день экзамена. В этом случае необходимо оставаться дома. Об этом сообщила заместитель руководителя комитета Ирина Асланян.

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ бесконтактно измеряют температуру. При этом медицинский работник не станет разбираться, по какой именно причине у ребенка она оказалась повышенной – из-за волнения или болезни.

В такой ситуации составляется акт о недопуске на экзамен. Так что ребенку лучше сразу обращаться в медицинское учреждение за справкой. С 3 по 8 августа предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. Так что у учащегося будет шанс сдать экзамены.

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