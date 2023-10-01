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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Что важно знать о сдаче отчетности в СФР

Что важно знать о сдаче отчетности в СФР

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Сдача отчетности в СФР – процедура, требующая ответственности и серьезного подхода. На какие моменты следует обратить внимание в данном случае.

На данный момент актуальным является вопрос относительно того, как правильно нужно сдавать отчетность в СФР и когда это требуется делать. В первую очередь скажем о том, что СФР стал результатом объединения Соцстраха и Пенсионного фонда. Расшифровывается эта организация как Социальный фонд России. Из-за реорганизации двух фондов произошли достаточно серьезные изменения. В том числе они касаются отчетности о застрахованных лицах. Поговорим о том, как сейчас проводится сдача отчетности в СФР, что для этого необходимо, как избежать штрафных санкций.

Что важно знать о сдаче отчетности в СФР

В первую очередь скажем о том, что в Социальный фонд России должны отправлять отчеты работодатели, в штате которых значатся сотрудники, принятые на должности после оформления трудовых договоров или ГПХ. Юридические лица, ведущие свою деятельность без нанятых специалистов, но с наличием директора – единственного учредителя, тоже должны сдавать отчетность в СФР.

Если вы хотите избежать возможных проблем, следует заранее разобраться в вопросе подачи отчетной документации. За период до 1 января 2023 года работодателям нужно было предоставить отчеты в Пенсионный фонд и ФСС. С 1 января 2023 года список отчетной документации пополнили другие отчеты. К таким следует отнести ЕФС-1. Они объединили в себе несколько видов документов, а именно 4-ФСС, СЗВ-ТД и некоторые другие. Еще потребуется подать документ по форме СЗВ-ДСО.

Стоит учитывать тот момент, что новый отчет ЕФС-1 включается в свой состав титульный лист и два раздела. Каждый предусматривает несколько подразделов. Существуют отдельные правила каждого подраздела и сроки сдачи.

Не будем сильно вдаваться в подробности. Скажем то, что к вопросу составления и сдачи отчетности ЕФС-1 следует относиться серьезно. Приведем несколько наглядных примеров. В подразделе 1.1. содержатся сведения о трудовой деятельности. Если работодатель принимает или увольняет сотрудника, который был принят на должность на основании трудового соглашения, то информация по этому поводу должна быть подана не позднее следующего дня с момента утверждения приказа. Информация по поводу отчислений на накопительную пенсию подается каждый квартал. Делается это до 25 числа месяца, который следует за истекшим кварталом.

Важно понимать, что за несдачу отчетности вас ждут штрафные санкции. Именно поэтому все документы нужно подавать своевременно. Обязательным условием является их правильное заполнение.

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