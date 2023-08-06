Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ: подробные рекомендации для бизнеса

Представьте, что в один прекрасный день вы приходите в офис, а охранник вас не пускает. Вы недоумеваете, что происходит. Оказывается, ваш банк внезапно заблокировал все счета компании! Причина - подозрения в отмывании денег. Вы в шоке, ведь ваш бизнес абсолютно законопослушный! Но доказать это сейчас крайне сложно. Вся деятельность парализована, контрагенты в панике, сотрудники не могут получить зарплату. Кошмар? К сожалению, подобные ситуации случаются сплошь и рядом.
И виной тому зачастую Федеральный закон No115-ФЗ, призванный бороться с отмыванием преступных доходов. С одной стороны, это важный инструмент противодействия финансовым преступлениям. Но с другой - излишне ретивое применение 115-ФЗ может нанести колоссальный ущерб законопослушным компаниям.
Давайте разберемся, как избежать "кошмарного" сценария.
Основные требования 115-ФЗ
Согласно 115-ФЗ организации и ИП обязаны:
- идентифицировать клиентов, устанавливать выгодоприобретателей;
- контролировать операции клиентов;
- сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг;
- обновлять информацию о клиентах;
- хранить документы и информацию по операциям в течение 5 лет.
Банки обязаны контролировать соответствие деятельности клиентов заявленным целям. При обнаружении расхождений счет может быть заблокирован.
Основные причины блокировки счета
Основными причинами блокировки счета по 115-ФЗ являются:
- непредставление документов для идентификации клиента;
- выявление недостоверных сведений о клиенте;
- необоснованные или подозрительные операции;
- несоответствие деятельности заявленным целям;
- нарушение закона при осуществлении переводов;
- непредставление документов о выгодоприобретателях.
Для избежания блокировки важно знать требования закона и следить за деятельностью организации.
Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ
Чтобы избежать блокировки счета по 115-ФЗ, рекомендуется:
- Провести идентификацию клиентов. Необходимо идентифицировать учредителей, представителей, выгодоприобретателей. Собрать об их документы, актуализировать данные.
- Подтверждать операции документами. Все операции должны быть подтверждены договорами, актами, накладными. Это позволит обосновать цели переводов.
- Контролировать объем операций. Объем операций клиента должен соответствовать заявленному вида деятельности. Резкий рост может вызвать вопросы.
- Избегать сомнительных контрагентов. Не стоит работать с контрагентами с признаками "фирм-однодневок". Это может указывать на отмывание средств.
- Регулярно обновлять данные о клиенте. Необходимо обновлять сведения о клиенте, его представителях и выгодоприобретателях не реже 1 раза в год.
- Хранить документы в течение 5 лет. Все документы по идентификации клиентов и подтверждающие операции нужно хранить не менее 5 лет.
- Обучить сотрудников требованиям 115-ФЗ. Сотрудники должны знать требования закона, уметь выявлять подозрительные операции.
- Своевременно отправлять отчетность. Необходимо вовремя предоставлять отчетность по подозрительным операциям и деятельности организации.
Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риски блокировки счета по 115-ФЗ. Но даже при соблюдении всех правил нельзя полностью исключить такую вероятность. Поэтому важно заблаговременно разработать план действий на случай непредвиденных ситуаций.
Что делать, если счет заблокирован
Если счет был заблокирован, необходимо:
- Выяснить причины блокировки в банке.
- Предоставить дополнительные документы и информацию, подтверждающую законность деятельности.
- Обжаловать решение о блокировке, если оно необоснованно.
- Перевести обслуживание в другой банк, где нет претензий к деятельности.
Важно оперативно устранить нарушения, послужившие основанием для блокировки. После устранения причин банк обязан разблокировать счет.
Если банк отказывается разблокировать счет, можно обратиться с жалобой в ЦБ или суд. В судебном порядке решение о блокировке может быть оспорено.
Резюме
115-ФЗ устанавливает важные требования, направленные на борьбу с преступностью и терроризмом. Но блокировка счета может нанести значительный ущерб бизнесу.
Чтобы избежать блокировки, нужно четко следовать требованиям закона, идентифицировать клиентов, подтверждать операции документально, контролировать деятельность.
При выявлении нарушений важно оперативно их устранить и обеспечить полное соответствие закону. Это поможет минимизировать риски блокировки счета по 115-ФЗ.
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