Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ: подробные рекомендации для бизнеса

Представьте, что в один прекрасный день вы приходите в офис, а охранник вас не пускает. Вы недоумеваете, что происходит. Оказывается, ваш банк внезапно заблокировал все счета компании! Причина - подозрения в отмывании денег. Вы в шоке, ведь ваш бизнес абсолютно законопослушный! Но доказать это сейчас крайне сложно. Вся деятельность парализована, контрагенты в панике, сотрудники не могут получить зарплату. Кошмар? К сожалению, подобные ситуации случаются сплошь и рядом.

И виной тому зачастую Федеральный закон No115-ФЗ, призванный бороться с отмыванием преступных доходов. С одной стороны, это важный инструмент противодействия финансовым преступлениям. Но с другой - излишне ретивое применение 115-ФЗ может нанести колоссальный ущерб законопослушным компаниям.

Давайте разберемся, как избежать "кошмарного" сценария.

Основные требования 115-ФЗ

Согласно 115-ФЗ организации и ИП обязаны:

идентифицировать клиентов, устанавливать выгодоприобретателей;

контролировать операции клиентов;

сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг;

обновлять информацию о клиентах;

хранить документы и информацию по операциям в течение 5 лет.

Банки обязаны контролировать соответствие деятельности клиентов заявленным целям. При обнаружении расхождений счет может быть заблокирован.

Основные причины блокировки счета

Основными причинами блокировки счета по 115-ФЗ являются:

непредставление документов для идентификации клиента;

выявление недостоверных сведений о клиенте;

необоснованные или подозрительные операции;

несоответствие деятельности заявленным целям;

нарушение закона при осуществлении переводов;

непредставление документов о выгодоприобретателях.

Для избежания блокировки важно знать требования закона и следить за деятельностью организации.

Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ

Чтобы избежать блокировки счета по 115-ФЗ, рекомендуется:

Провести идентификацию клиентов. Необходимо идентифицировать учредителей, представителей, выгодоприобретателей. Собрать об их документы, актуализировать данные. Подтверждать операции документами. Все операции должны быть подтверждены договорами, актами, накладными. Это позволит обосновать цели переводов. Контролировать объем операций. Объем операций клиента должен соответствовать заявленному вида деятельности. Резкий рост может вызвать вопросы. Избегать сомнительных контрагентов. Не стоит работать с контрагентами с признаками "фирм-однодневок". Это может указывать на отмывание средств. Регулярно обновлять данные о клиенте. Необходимо обновлять сведения о клиенте, его представителях и выгодоприобретателях не реже 1 раза в год. Хранить документы в течение 5 лет. Все документы по идентификации клиентов и подтверждающие операции нужно хранить не менее 5 лет. Обучить сотрудников требованиям 115-ФЗ. Сотрудники должны знать требования закона, уметь выявлять подозрительные операции. Своевременно отправлять отчетность. Необходимо вовремя предоставлять отчетность по подозрительным операциям и деятельности организации.

Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риски блокировки счета по 115-ФЗ. Но даже при соблюдении всех правил нельзя полностью исключить такую вероятность. Поэтому важно заблаговременно разработать план действий на случай непредвиденных ситуаций.

Что делать, если счет заблокирован

Если счет был заблокирован, необходимо:

Выяснить причины блокировки в банке. Предоставить дополнительные документы и информацию, подтверждающую законность деятельности. Обжаловать решение о блокировке, если оно необоснованно. Перевести обслуживание в другой банк, где нет претензий к деятельности.

Важно оперативно устранить нарушения, послужившие основанием для блокировки. После устранения причин банк обязан разблокировать счет.

Если банк отказывается разблокировать счет, можно обратиться с жалобой в ЦБ или суд. В судебном порядке решение о блокировке может быть оспорено.

Резюме

115-ФЗ устанавливает важные требования, направленные на борьбу с преступностью и терроризмом. Но блокировка счета может нанести значительный ущерб бизнесу.

Чтобы избежать блокировки, нужно четко следовать требованиям закона, идентифицировать клиентов, подтверждать операции документально, контролировать деятельность.

При выявлении нарушений важно оперативно их устранить и обеспечить полное соответствие закону. Это поможет минимизировать риски блокировки счета по 115-ФЗ.