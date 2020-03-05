Обновление 1С

Зачем обновлять программу

Для хранения большого объема информации и отчётности в нашей стране большинством компаний используется 1С Предприятие. Платформа зарекомендовала себя с наилучшей стороны для ведения документооборота разных отраслевых направлений. Она позволяет структурировать данные организации, вести точный и тщательный учет деятельности. Так как фактически – это фундамент для установки одной или нескольких конфигураций, периодически требуется производить обновление 1С. Ежедневно изменяются бизнес-процессы организаций, а программный продукт совершенствуется и становится более удобным и функциональным. В новых версиях исправляются недоработки и ошибки, которые были обнаружены в предыдущем периоде. Для чего требуется обновление 1С:

получение информации об изменениях законодательных норм и правил;

введение в оборот новых форм регламентированных отчетов;

совершенствование интерфейса программного продукта;

расширение функционала приложения;

изменение алгоритмов расчетов и форм сдачи отчетности;

трансформация программных багов, выявленных в предыдущих релизах.

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Так как платформа позволяет вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, на неё оказывается колоссальная нагрузка по хранению и защите данных. Чтобы избежать потери информации и появления ошибок, необходимо регулярно производить обновление 1С. В платформе функционируют разовые, специализированные или типичные конфигурации. Ежедневно меняющиеся данные должны быть внесены в документооборот, чтобы избежать возможных нарушений законодательства.

Быстрое и своевременное изменение настроек конфигураций позволяет обезопасить данные и улучшить функционирование приложения. Наиболее часто требуется изменение регламентных отчетов. Если вовремя не заняться переустановкой системы, придется работать с ошибками старых версий и повышается вероятность потери важных данных.

Как производится обновление 1С

На первом этапе нужно выгрузить базу и сохранить ее в формате архива. В случае возникновения критической ситуации резервная копия позволит вернуться к самому началу процесса, исключив потерю информации. Во время обновления 1С все пользователи должны выйти из базы. Когда после последней переустановки вышло несколько версий, будет нужно устанавливать каждую из них. Чтобы получить доступ на сайт, потребуется ввести код пользователя и пароль. Они предоставляются вместе с договором на ИТС.

При обновлении типовых релизов нужно убедиться, что не были изменены конфигурации. Если пиктограмма замка в окне ПО говорит об обратном, то обновление 1С нужно производить вручную. Дважды измененные объекты должны тестироваться представителями службы поддержки. Некорректные действия могут привести к откату ПО к предыдущему релизу, противоречию конфигураций и ошибкам формата потока. Время, которое понадобится для внесения новых данных, зависит от множества факторов. Если обновление 1С проводилось очень давно, придётся загрузить несколько релизов. Кроме того, нужно учитывать мощность компьютера и объем хранящихся на нём данных.

Обновление 1С – обязательная процедура, которая должна производиться регулярно и требует ответственности, а также специальных знаний. Чтобы обезопасить данные организации и организовать качественный учет, необходимо доверить переустановку программного обеспечения техническим специалистам, имеющим необходимый опыт. Профессиональное обновление 1С не отнимет много времени и позволит предприятию продолжить профессиональную деятельность.