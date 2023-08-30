Праздник Обон (бон) в Японии - обычаи и ритуалы

ента новостей

13:08
Единороссы проверили готовность нескольких школ Петербурга к новому учебному году
11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
11:00
На Пороховском кладбище к могиле Пригожина открыли проход
10:57
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве
10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров
10:37
В Приморском районе пенсионерка взяла кредит и перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей
10:27
В Невском районе задержали участников семейной поножовщины
22:26
«СКА–1946» завершил «Кубок Губернатора Тульской области» разгромом нижегородской «Чайки» со счётом 8:3 и выиграл этот предсезонный турнир
21:41
Волейбольная «Ленинградка» примет участие в «Кубке Столетия», который начнётся 1 сентября в Калининграде матчем с «Протоном»
20:29
Открыт прием заявок на бесплатное обучение мониторингу объектов культурного наследия Петербурга
18:15
Данила Моисеев стал одиннадцатым хоккеистом, перешедшим из СКА в тольяттинскую «Ладу» за лето 2023 года
18:11
В Петербурге стартовал курс самообороны для журналистов
12:37
Нашумевшая выставка «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге продлена до 1 октября
12:27
В Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков
11:59
В Парголово задержали автограбителя
11:53
В Кировском районе задержали наркоперевозчика
09:54
В Невском районе на детской площадке задержали эксгибициониста
09:50
В Кингисеппе в подвале жилого дома нашли найдены трупы двоих человек
09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
23:19
Завершился 3-й этап «Кубка губернатора Санкт-Петербурга» по бегу: соревнования проходили 27 августа в парке «Сосновка»
20:40
Хоккейное «Динамо» проиграло дерби «СКА-Неве» в овертайме со счётом 1:2 в заключительном матче турнира имени Шилова
17:50
Футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга сыграл вничью со столичным «Динамо–2», счёт – 2:2, голы забили Никита Танков и Дмитрий Шилов
16:26
Александр Бельский встретился с делегацией МИД Вьетнама
15:10
В Ленобалсти иномарка врезалась в отбойник на трассе, погибли два человека
13:30
Хулигана, избившего журналистку международной телекомпании в Петербурге задержали в Карелии
13:19
Выставка «Учитель, ученик»
13:15
В Волхове водитель внедорожника погиб врезавшись в здание
13:10
В Петербурге мигрант семь лет насиловал подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Праздник Обон (бон) в Японии - обычаи и ритуалы

Праздник Обон (бон) в Японии - обычаи и ритуалы

0
23
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
rudalle.ru
Бон, или Обон, является одной из самых важных традиций в Японии.

Бон, или Обон, является одной из самых важных традиций в Японии. Этот праздник, который ежегодно отмечается в середине августа, имеет глубокие корни и связан с почитанием предков. Во время Бона японцы верят, что души умерших возвращаются на землю, чтобы посетить своих родственников, и семьи проводят специальные обряды и церемонии для приветствия этих душ.

Весьма интересно наблюдать, как японцы отмечают Бон. Главным атрибутом праздника является особый вид лампад – бон-чочинки – которые различной формы и размера. Они символизируют направление к дому предковского рода и помогают душам умерших найти путь к своим семьям. В этот период года множество улиц оформляется лампадами и фонарями, создавая атмосферу загадочности и мистики. Люди также часто носят традиционную одежду – юкату – чтобы отдать дань уважения покойным предкам и создать атмосферу торжества. Бон является уникальным временем, когда японцы собираются вместе, чтобы помнить о своих предках и укрепить связь со своей семьей и корнями.

картинка : kakoj-segodnja-prazdnik.com

Введение в историю и значимость Бона в Японии

Бон, или Обон, является одной из самых важных традиций в Японии. Он отмечается каждый год в середине августа и служит временем для почитания предков и увековечивания памяти о них. Бон имеет древние корни и связан с буддизмом и шинтоизмом.

Исторически, Бон возник как празднование конца лета и благоприятного времени для посещения родных мест. Верится, что в это время души предков возвращаются на землю, чтобы посетить своих потомков. Поэтому люди чистят могилы, освещают лампады и приносят еду на алтарь предков.
Более современная традиция Бона также включает проведение фестивалей с бесплатными выступлениями музыкантов и танцами на улицах японских городов. Это время радости и счастья, когда все жители присоединяются к празднику.

Значимость Бона заключается не только в сохранении связи с предками, но и в укреплении родственных уз. Семьи собираются вместе, чтобы провести время и позаботиться о своих предках. Это также время для сближения между соседями и друзьями.

В целом, Бон - это важное культурное событие в Японии, которое отражает уважение к предкам и подчеркивает значимость семейных уз.

Традиционные обычаи и ритуалы, связанные с отмечанием Бона

Традиционные обычаи и ритуалы, связанные с отмечанием Бона, являются неотъемлемой частью японской культуры. Во время этого особого праздника, который приходится на середину августа, японцы посещают могилы своих предков и проводят церемонии в их честь.

Один из ключевых ритуалов - это установление лампадок на могилах. Лампадки из белой бумаги с длинными деревянными плоскостями называются "бончооро". Их зажигание символизирует освещение дороги для умерших предков, чтобы они могли вернуться в мир живых на время Бона. Эта традиция имеет глубокие корни в буддийской и шинтоистской вере.

Еще одним распространенным обычаем является оставление предложений у могил. Японцы приносят цветы, фрукты, сладости и другие продукты питания, которые полагается оставить на могиле. Они также выпускают картинки или фотографии своих предков в реку или озеро, чтобы символически отправить их обратно в мир умерших.

В дополнение к этим ритуалам, семьи проводят особые обряды в своих домах.

Особенности празднования Бона в различных регионах Японии

Одним из самых ярких и значимых праздников в Японии является Бон - древний ритуал, посвященный умершим предкам. Однако, хотя основные традиции праздника сохраняются во всей стране, существуют различия в его отмечании в разных регионах.

В регионе Канто, куда входит Токио, Бон обычно проводится в середине августа. В это время люди украшают свои дома лампочками для привлечения духов умерших. Также проводятся танцы "бон-одори" на улицах города, где местные жители одевают национальные костюмы и исполняют специальные танцевальные движения.

В других частях Японии, например на острове Окинава, Бон отмечается немного по-другому. Здесь праздник проводится в 7-й месяц лунного календаря и длится целый месяц. Местные жители выполняют особые ритуалы чтения молитв перед алтарем и разводят огни факелов на пляжах, чтобы проводить души умерших в мир иной.

В регионе Кинки, куда входят города Осака и Киото, Бон отмечается в середине августа. Здесь люди посещают храмы и святилища, чтобы помолиться за умерших предков и приносят им еду.

Влияние современности на традицию Бона в Японии

Современность имеет значительное влияние на традицию отмечания Бона в Японии. В прошлом этот праздник, посвященный уважению к предкам и поминовению умерших, проводился с соблюдением строгих ритуалов и обрядов. Однако с приходом современного образа жизни многие японцы стали менее преданными этим традициям.

В настоящее время молодые поколения проявляют меньше интереса к участию в ритуалах Бона. Из-за работы, школьных обязанностей и других факторов они не всегда могут присутствовать на главной церемонии или посещать кладбище для поминания усопших родственников.

Однако, с развитием технологий и социальных сетей, возникли новые способы отмечать Бон. Многие люди создают электронные альбомы или блоги, посвященные своим предкам, где они делятся воспоминаниями о них и выражают свое почтение. Также стало популярным отправлять виртуальные цветы или послания на мобильные телефоны, чтобы выразить свою память и уважение к усопшим.
Таким образом, современность не только меняет способы отмечания Бона, но и предоставляет новые возможности сохранить и передать традиции.

Заключение: значимость Бона в сохранении японской культуры и идентичности

Бон, традиционный японский праздник, играет важную роль в сохранении и передаче японской культуры и идентичности. В ходе этого праздника семьи собираются вместе, чтобы почтить своих предков и отдать дань уважения. Это время для объединения родственников из разных городов и деревень, а также для обмена историями о прошлом.

Более того, Бон напоминает каждому японцу о его корнях и традициях, которые передаются из поколения в поколение. Люди носят традиционные кимоно или юкаты, делают шелковые лампы-лантерны (бона) и украшают алтари свежим цветами.


Отмечая Бон, японцы также выражают признательность своим предкам за все, что они сделали для прославления семьи. Это время для скорби по умершим родственникам и осознания непрерывного потока времени.

Сегодня Бон продолжает быть неотъемлемой частью японской культуры. Он служит как символ единства семьи и общности, а также напоминает о важности сохранения традиций и уважении к предкам. Бон - это не только праздник, но и способ поддерживать соединение с прошлым и передавать его следующим поколениям.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-10-2019, 10:09
«День Мёртвых». Квест во Дворце
17-08-2022, 09:52
Японцы оказались мудрее
7-06-2022, 08:20
Японцы прагматичны
10-10-2022, 18:31
В Таиланде начались похороны жертв массовой стрельбы и ножевых ранений в детском саду
8-08-2016, 10:33
Праздник альпинистов
11-06-2022, 12:36
Самые популярные блюда японской кухни

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 11:06
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 8-летнего мальчика
0
48
Сегодня, 10:46
В Невском районе велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате
0
123
Вчера, 09:27
В Ленобласти на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП
0
131
Вчера, 09:23
В Мурино задержали водителя автомобиля «Порше Кайенн», наехавшего на пешехода
Наверх