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В Таиланде начались похороны жертв массовой стрельбы и ножевых ранений в детском саду

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В Таиланде начались похороны жертв массовой стрельбы и ножевых ранений в детском саду

Буддийские похоронные обряды начались в скорбящем городе Утай-Саван на северо-востоке Таиланда, где семьи оплакивают потерю детей, погибших в резне в детском саду.

Игрушки, цветы, молочные бутылки и сладости были помещены рядом с маленькими гробами размером с ребенка, на многих из которых были фотографии детей, погибших в результате нападения, когда скорбящие отдали дань уважения жертвам во время воскресных церемоний.

В субботу монахи провели церемонии в трех храмах города, на которых присутствовали семьи, которые молились и совершали духовные подношения за 36 человек, погибших в результате нападения, совершенного бывшим полицейским, который также убил свою жену и сына.

Большинство из погибших были детьми, которые спали, когда бывший офицер ворвался в центр с ножом и пистолетом, стреляя в персонал, прежде чем войти в классы.

На северо-востоке Таиланда в воскресенье возле храмов были замечены очереди скорбящих, сотни людей собрались, чтобы отдать дань уважения, зажигая свечи и предлагая еду и игрушки.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и члены его кабинета также посетили вечерние храмовые молитвы.

Семьи ранее поделились своим горем с CNN и поделились теплыми воспоминаниями о своих детях.

Ой Йодхао, бабушка четырехлетнего мальчика по имени Таватчай Сифу, выразила свое неверие в то, что кто-то может убить невинных детей. «Я и представить себе не мог, что найдутся такие люди, — сказал Ой. «Я не мог себе представить, что он был так жесток к детям».

Местные СМИ сообщили, что храмы в провинции не желали принимать тело стрелявшего и совершать погребальные обряды, поэтому его кремировали в другом городе, примерно в 90 минутах езды на машине. Стрелявший покончил с собой после нападения.

Источник: CNN
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