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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Внедрение современных стандартов управления - контроль качества и потребности клиентов

Внедрение современных стандартов управления - контроль качества и потребности клиентов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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ISO 9001 — это стандарт системы менеджмента качества.

ISO 9001 — это стандарт системы менеджмента качества. Это самая популярная система сертификации во всем мире. Универсальная реализация и внедрение ИСО, безусловно, частично связаны с тем, что стандарт универсален: он может быть реализован в любой организации, независимо от ее размера, местоположения, характера или отрасли.

Принципы качества

Система менеджмента качества основана на нескольких важнейших принципах, а именно:

  • последовательный системный подход,
  • общее улучшение процессов,
  • принятие продуманных решений на основе фактов,
  • взаимовыгодные отношения с партнерами,
  • ориентация на потребности потребителя,
  • лидерство в отрасли,
  • вовлечение сотрудников,
  • процессный подход к ведению бизнеса.

Все принципы этого стандарта разработаны в соответствии с приведенными выше предположениями. Этот стандарт был разработан таким образом, чтобы его руководящие принципы способствовали повышению качества во всех сферах деятельности компании.

Кто отвечает за качество?

Ответственность за качество в компании легко переложить на сотрудников отдела качества или представителя управления качеством. Однако согласно стандарту ISO 9001 эта ответственность лежит на всех сотрудниках. Конечно, об этом должны особенным образом позаботиться представители менеджмента, которые управляют всей организацией.

Контроль качества

Поддержание качества на должном уровне требует регулярных аудитов. Это делают квалифицированные сотрудники, прошедшие специальный курс ISO 9001. Контроль деятельности компании с точки зрения соответствия положениям стандарта ISO 9001 — один из элементов, который заставляет компанию постоянно развиваться. Аудиторы, прошедшие курс ISO 9001не только в совершенстве знают правила стандарта, но и умеют представлять выводы в отчете, чтобы компания могла быстро исправить ошибки и улучшить свою работу. Регулярное проведение внутреннего контроля помогает организации поддерживать качество на должном уровне, а также отлично готовит к прохождению внешнего аудита.

Своевременно внедрение современных процессов улучшения производительности и автоматизация труда позволяют добиться значительного роста прибыльности бизнеса.

Строгие стандарты позволяют легко добиться совершенствования даже самых сложных бизнес-процессов. Внедрение ИСО — стандарт современной промышленности и других сфер бизнеса.

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