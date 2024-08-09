Что такое терминальный сервер и какие он дает возможности

Терминальный сервер – это устройство, предоставляющее терминалам (чаще всего компьютерам) доступ к своим мощностным ресурсам. Таким образом, несколько пользователей проводят операции не на своих ПК, а на удаленном сервере. Операторы или пользователи терминалов подключаются либо по локальной сети, либо через интернет. Ресурсы внутри сервера динамически распределяются между всеми подключенными устройствами.

Базовым отличием терминального сервера от удаленного рабочего стола является степень изоляции всех ресурсов и архивов. Через аппаратный софт терминала формируются архивы с учетными записями для абонентов и юзеров. Подробнее ознакомиться с арендой терминального сервера можно на сайте https://cloud4box.com/vps/terminalnyj-server/, такой вариант будет полезен для множества задач.

Обмен информацией между клиентом и сервером проходит без заминок и сбоев в системе через память компьютера, так проще обеспечивается оперативная передача файлов и копий. Алгоритм позволяет пользоваться программным обеспечением через терминал так, будто ресурсы занимает только один пользователь.

Из чего состоит терминальный сервер

Стандартный терминальный сервер включает в себя четыре основные части:

Сервер (или несколько), где будут размещаться ресурсы. Чаще всего используется компьютер с мощным процессором и большим объемом оперативной памяти.

Операционная система, чаще всего используются Windows Server и дистрибутивы Linux.

Протокол связи с удаленными пользователями.

Программное обеспечение для подключения к серверу на компьютерах пользователей.

Мощность оборудования следует рассчитывать так, чтобы свободные ресурсы соотносились с предполагаемым потреблением примерно в 30%/70%.

Преимущества терминального сервера

Одни из основных преимуществ терминальных серверов для связи удаленных пользователей это:

Непрерывное функционирование вычислительной системы или отдельных частей в работе сертифицированного софта и приложений. Экономия ресурсов и рациональное применение энергоносителей. Прямой доступ к системному спецоборудованию и коммуникациям.

Терминальный сервер хорошо подходит для организации удалённой работы. Сотрудник из любого города и даже страны может подключаться к нему и работать со своего рабочего места на программах, которые у него не установлены. При этом контролировать его работу и обеспечивать безопасность можно так же успешно, как в случае работы в офисе.