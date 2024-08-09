Что такое терминальный сервер и какие он дает возможности

ента новостей

16:31
В Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию окончания битвы за Ленинград
15:17
Петербуржца задержали за реабилитацию нацизма в сети Интернет
14:39
На мосту Дружбы в составе трассы А-181 «Скандинавия» в Выборге введут реверсивное движение
13:24
Закрытый Петровский док в Кронштадте станет доступным для посещения
13:04
В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека
12:57
В Приморском районе поймали подозреваемого в нападении на женщину
12:52
В центре Петербурга поймали подозреваемого в ограблении девушки
12:47
В Красногвардейском районе задержали троих молодых людей, которые пытались вынести товар в магазине
12:04
На трассе А-120 полностью перекроют движение на железнодорожном переезде
10:40
Мошенник обманул блокадника, выдав себя за губернатора
10:20
Автомобильные комплектующие подорожали до 80%
09:50
В Ленобласти открыли движение по обновленному участку федеральной трассы от Межозерного до Городца
09:38
Австрийке отказали в политическом убежище
09:27
В Приморском районе молодой мужчина погиб при падении с высоты
09:17
Что с потребительскими кредитами?
02:35
Пытавшаяся отравить соперницу на турнире шахматистка Абакарова может получить пожизненную дисквалификацию от ФШР
00:59
Сборные Франции и США встретятся в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде – 2024
18:13
В Ленинградской области на развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд
15:25
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:51
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге в поселке Федоровское
13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
13:36
В Петербурге мошенники украли 40 миллионов рублей у пожилой петербурженки
13:29
В Петербурге поймали опытного карманника, обворовавшего иностранцев в Эрмитаже
13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
12:21
На "Красном треугольнике" произошло обрушения перехода между зданиями
11:31
В «Севкабеле» пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER»
11:07
Бывшая жена Аршавина почти лишилась носа
10:44
Александр Ревва не приедет
09:58
Школьницу судили за шпаргалку
09:32
Какие профессии наименее востребованы в СПб?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Оборудование » Что такое терминальный сервер и какие он дает возможности

Что такое терминальный сервер и какие он дает возможности

0
41
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
cloud4box.com
Что такое терминальный сервер и для чего он нужен? Какие преимущества у этого устройства? Из чего состоит сервер? Читайте в нашей статье.

Терминальный сервер – это устройство, предоставляющее терминалам (чаще всего компьютерам) доступ к своим мощностным ресурсам. Таким образом, несколько пользователей проводят операции не на своих ПК, а на удаленном сервере. Операторы или пользователи терминалов подключаются либо по локальной сети, либо через интернет. Ресурсы внутри сервера динамически распределяются между всеми подключенными устройствами.

Базовым отличием терминального сервера от удаленного рабочего стола является степень изоляции всех ресурсов и архивов. Через аппаратный софт терминала формируются архивы с учетными записями для абонентов и юзеров. Подробнее ознакомиться с арендой терминального сервера можно на сайте https://cloud4box.com/vps/terminalnyj-server/, такой вариант будет полезен для множества задач.

Терминальный сервер

Обмен информацией между клиентом и сервером проходит без заминок и сбоев в системе через память компьютера, так проще обеспечивается оперативная передача файлов и копий. Алгоритм позволяет пользоваться программным обеспечением через терминал так, будто ресурсы занимает только один пользователь.

Из чего состоит терминальный сервер

Стандартный терминальный сервер включает в себя четыре основные части:

  • Сервер (или несколько), где будут размещаться ресурсы. Чаще всего используется компьютер с мощным процессором и большим объемом оперативной памяти.
  • Операционная система, чаще всего используются Windows Server и дистрибутивы Linux.
  • Протокол связи с удаленными пользователями.
  • Программное обеспечение для подключения к серверу на компьютерах пользователей.

Мощность оборудования следует рассчитывать так, чтобы свободные ресурсы соотносились с предполагаемым потреблением примерно в 30%/70%.

Система с терминальным сервером

Преимущества терминального сервера

Одни из основных преимуществ терминальных серверов для связи удаленных пользователей это:

  1. Непрерывное функционирование вычислительной системы или отдельных частей в работе сертифицированного софта и приложений.
  2. Экономия ресурсов и рациональное применение энергоносителей.
  3. Прямой доступ к системному спецоборудованию и коммуникациям.

Терминальный сервер хорошо подходит для организации удалённой работы. Сотрудник из любого города и даже страны может подключаться к нему и работать со своего рабочего места на программах, которые у него не установлены. При этом контролировать его работу и обеспечивать безопасность можно так же успешно, как в случае работы в офисе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-12-2021, 03:00
Услуги хостинга – преимущества виртуального (VPS) сервера
14-09-2022, 09:29
Что такое прокси-сервер. Преимущества использования услуги
27-12-2018, 15:21
Какой сервер выбрать для аренды: выделенный или виртуальный
4-05-2015, 19:28
Прокси - безопасность, анонимность и прочие преимущества для бизнеса
15-02-2024, 13:31
Удаленный рабочий стол: что это, и зачем он нужен?
23-06-2022, 16:30
Для чего нужно покупать прокси?

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 13:04
В ДТП на трассе «Нарва» пострадали четыре человека
0
163
Вчера, 13:45
В Сосново пенсионер на «Шевроле Нива» сбил 5–летнюю девочку на самокате
0
149
Вчера, 13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
0
122
Вчера, 08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
Наверх