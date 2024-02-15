Удаленный рабочий стол: что это, и зачем он нужен?

Сегодня все больше организаций стремится оптимизировать рабочие задачи, а эффективные менеджеры – делегировать процессы другим сотрудникам с целью экономии времени без потери качества. Удаленный рабочий стол – современное решение, позволяющее на расстоянии управлять компьютером или сервером через интернет-соединение. Основной принцип работы – передача прав одному человеку для управления ПК других пользователей.

Подключиться к ПК другого человека можно с любых устройств, например, с ноутбука, компьютера или планшета. Чтобы использовать этот инструмент, его можно арендовать здесь https://contell.ru/arenda-udalennogo-rabochego-stola/, такой вариант оптимально подходит для офисов, услуги предоставляются облачным провайдером.

Для подключения потребуется RDP-сервер, который устанавливается на удаленный ПК, и «клиент», эту программу можно установить на любое устройство. При подключении устройство пользователя выступает «тонким клиентом», экран техники будет передавать изображение с удаленного ПК, а сервер принимать клики мышкой и работу клавиатуры.

В каких случаях рекомендуется использовать облачное рабочее место?

Это полезный инструмент для колл-центров, складских организаций, интернет-магазинов, компаний, которым важно координировать работу выездных сотрудников.

Без облачного рабочего стола не обойтись, если часть вашего персонала (или все сотрудники) работают удаленно. Сервис подходит тем, кому важно контролировать безопасность данных (информация не будет выходить за пределы сервера, поэтому ее утечка невозможна).

Достоинства удаленного рабочего стола

К преимуществам этого решения относится следующее:

Аренда удаленного места будет дешевле по сравнению с организацией обычного (вам не придется закупать много компьютеров для офиса, меньше затрат будет и на обслуживание техники).

Если большая часть сотрудников переведена на «удаленку», в целях экономии можно отказаться от просторного офиса. При переезде в другое помещение не потребуется перевозить большое количество оборудования.

Безопасность рабочих мест благодаря работе удаленных серверов и системе шифрования важных данных. Обычные компьютеры выходят из строя, в результате чего можно потерять данные, а с облачным сервисом не случится такой ситуации.

А вот в небольших офисах на несколько человек, при проблемах с Интернетом удаленное рабочее место будет не лучшим решением, так как связь может прерываться.

Таким образом, виртуальное рабочее место – это оптимальное решение в условиях современности, которое поможет оптимизировать рабочий процесс и сэкономить деньги.