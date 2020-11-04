Ортопедические матрасы

Выбор правильного матраса позволит хорошо отдохнуть во время ночного сна и поможет сохранить здоровье позвоночника. Во время поиска подходящего матраса возникает масса предложений разных видов матрасов, в которых неподготовленному человеку будет очень сложно разобраться. Однако все просто. Существует несколько простых советов благодаря которым процесс покупки принесет только положительные эмоции и крепкий сон. Кстати, в интернет-магазине «Фабрика Матрасов» на матрасы цены от производителей.

Ортопедическим может называется только тот матрас, который обладает минимальными терапевтическими свойствами. Любой матрас выше 9 сантиметров, уже смело можно называть ортопедическим. Первоначально при выборе матраса необходимо выяснить габариты будущего матраса и только потом перейти к выбору. Существует два вида ортопедических матрасов: беспружинный и пружинный. В качестве лучшего наполнителя для беспружинного ортопедического матраса может стать чередование латекса с кокосовой койрой.

Ортопедические свойства такого матраса достигается только путем однородности и деформационных свойств материала.

Максимальный ортопедический эффект достигается только на матрасах, обладающих системой независимых пружин, позволяя распределить на отдельных пружинах определенную зону тела. Чем больше количество пружин на матрас, тем больше степень ортопедических свойств.

После выбора подходящего вида ортопедического матраса необходимо выбрать степень жесткости. Распространенных видов жесткости всего три: мягкий, средний и жесткий. Жесткость достигается путем наполнения матраса. Матрас считается жестким при добавлении поверх пружин кокосовой койры. Средней жесткости будет являться такой же матрас, но уже с добавлением латекса или отдельного слоя пенополиуретана. Для получения наилучших свойств мягкости матраса, обладающего ортопедическими свойствами, необходимо использование терлона гипервязкого (меморикс), разработанного для лежачих больных, имея эффект «памяти» или эффекта «сбитой перины».

Распространенным заблуждением является ложное чувство уверенности в правильном выборе при покупке в магазине, когда бывает достаточно полежать несколько минут на матрасе и послушать советы продавца-консультанта. Такая мера не принесет гарантированного результата из-за наличия одежды на теле и надеваемого чехла на матрас.