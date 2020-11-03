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Ортопедические матрасы - кому они необходимы?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Если человек страдает недугами, связанными с позвоночником и/или мышцами, стоит купить ортопедический матрас

Если человек страдает недугами, связанными с позвоночником и/или мышцами, стоит купить ортопедический матрас, который поможет облегчить боль и тело сможет больше восстанавливаться во время сна. Думая о позвоночнике и мышцах, следует рассмотреть ортопедические матрасы. Продукты из этой категории https://гипермаркет-матрасов.рф/catalog/matrasy/ortopedicheskie/ следует выбирать людям, которые ежедневно испытывают неприятный дискомфорт (боль), вызванный повреждениями или дегенерацией. Благодаря наличию ортопедического матраса сон будет намного эффективнее, то есть тело сможет быстрее восстанавливаться, и пользователь проснется отдохнувшим и готовым к действию! Ортопедические матрасы также будут очень хорошим выбором для людей, страдающих серьезными заболеваниями или нуждающихся в постоянном лечении. Такие матрасы будут правильно поддерживать мышцы и позвоночник при длительном лежании в постели и предотвратят образование пролежней.


Преимущества ортопедических матрасов

Матрас может стать ортопедическим изделием, если соответствует определенным критериям. Каждое изделие получает разрешения и сертификаты, подтверждающие его специальные свойства. Исследования, проведенные на конкретном матрасе, позволяют на практике проверить его влияние на качество сна и улучшение здоровья пользователя. Одним из самых больших преимуществ будет структура матраса, которая будет отвечать за правильную поддержку позвоночника. Еще одно преимущество каждого ортопедического матраса — высокое качество отделки и устойчивость к эксплуатации. Важным преимуществом также будут противоаллергические и антибактериальные свойства, которые будут на более высоком уровне, чем у стандартных моделей.


Ортопедические матрасы - виды

Что касается ортопедических матрасов, можно выделить три типа:

  • реабилитационные матрасы;
  • матрасы против пролежней;
  • матрасы, предназначенные для людей, страдающих аллергией.

Ниже кратко описано, чем характеризуется каждый из них.


Реабилитационные матрасы

Реабилитационные матрасы характеризуются структурой, обеспечивающей адекватную поддержку позвоночника и мышц с максимальным облегчением данных частей тела. Они часто сертифицированы для матрасов, «поддерживающих скелетную и костную систему» (SLEEPMED Comfort) или «улучшающих кровообращение» (JANPOL Niobe).


Матрасы против пролежней

Следующий тип матрасов — это матрасы против пролежней, которые благодаря своей структуре обеспечивают адекватную поддержку и очень сильно снимают нагрузку с тела. Благодаря этому люди с очень сильными заболеваниями или нуждающиеся в постоянном лежачем лечении смогут без проблем и осложнений пользоваться матрасом.


Матрасы для аллергиков

Другой тип — матрасы для аллергиков. У каждого матраса есть противоаллергическое покрытие, но не каждый матрас в целом является противоаллергическим изделием. Эти модели отличаются отличной вентиляцией, благодаря чему они предотвращают рост бактерий и образование влаги. Матрасы для аллергиков оснащены «легкими» чехлами, благодаря чему они вентилируются и предотвращают накопление тепла. Чехлы также имеют застежку-молнию, поэтому их можно стирать, а структура верхнего чехла позволяет стирать при высоких температурах, что позволяет поддерживать гигиену на действительно высоком уровне.


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