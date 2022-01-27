Юзабилити-аудит: что это такое и для чего проводится

Если у вас есть коммерческий сайт, то для увеличения количества посетителей и повышения уровня продаж его необходимо продвигать в поисковых системах. Когда он выйдет на топовые позиции по определенным ключам, у вас будет постоянный поток «теплых» клиентов, которых нужно будет подтолкнуть к покупке и закрыть сделку. Заказать раскрутку сайта лучше всего у профессиональной студии, поскольку это довольно сложная и ответственная работа. Если в процессе будут совершены ошибки, то портал может попасть под санкции со стороны поисковых систем, что приведет к резкому уменьшению трафика.

Одним из этапов продвижения является юзабилити-аудит. Специалисты изучают сайт, определяя, насколько удобно им пользоваться, оптимально ли сделана навигация, не сложно ли делать покупку и пр. Благодаря этому удается выявить имеющиеся проблемы и устранить их, что приводит к повышению продаж и позиций ресурса в поисковых системах.

Как проводится аудит

Давайте рассмотрим, какие этапы включает в себя проверка юзабилити:

Определение целевой аудитории. Нужно знать, кто именно будет совершать покупки, потому что у разных групп навыки, интересы и потребности отличаются. Проверка активности потребителей. Юзабилити аудит сайта обязательно включает в себя эту процедуру. Она позволяет понять, как происходит взаимодействие посетителей с порталом. Изучение конкурентов, в частности их сильных и слабых сторон. Благодаря этому можно найти интересные идеи, выделить преимущества вашего сайта и пр.

На основании собранных данных составляется отчет. В него включаются все найденные проблемы и преимущества. Создается чек-лист действий, которые нужно выполнить. После этого делаются правки. Причем они доступны только для тестовой группы. Если изменения доказали свою эффективность, то их переносят на весь портал.

Для чего это нужно

Чем удобнее пользовательский интерфейс, тем лучше сайт воспринимается потенциальными клиентами. Они будут больше доверять ему, процент отказов значительно снизится, а количество продаж – вырастет.

Также нужно понимать, что требования к пользовательскому интерфейсу постоянно меняются. Старые порталы малоэффективны. Очень часто они не окупают затраты на маркетинг и контекстную рекламу именно из-за того, что пользователям просто не нравится логика работы сайта. Именно поэтому специалисты рекомендуют проводить аудит примерно раз в два года и решать накопившиеся проблемы по мере необходимости.

От качественного юзабилити повышаются и позиции порталов в поисковых системах. Они оценивают удобство использования и поведенческие факторы пользователей. Если те соответствуют нормативам, то происходит рост в выдаче. Если же имеются проблемы, то сайты просто просаживаются, и трафика становится значительно меньше.