Юзабилити-аудит: что и зачем

Все еще игнорируете анализ юзабилити вашего сайта? Видимо, вы недооцениваете то, какую роль удобство пользования веб-ресурсом имеет для конверсии и ранжирования сайта в поисковиках. Мы же говорим, что аудит сайта на юзабилити обязателен для любого ресурса, неважно продаете вы что-то или оказываете информационные услуги. Ниже мы расскажем подробнее о том, что это.

Что такое юзабилити-аудит?

Юзабилити — показатель того, насколько ваш сайт удобный, простой для пользователя. Его оценивают по многим критериям, но самыми важными считаются легкость в изучении (не переусердствуйте со всплывающими окнами и рекламой), эффективность, ошибки, запоминаемость, удовлетворенность пользователя и, конечно же, полезность.

Аудит юзабилити веб-ресурса позволяет оценить, насколько он удобен для пользователей. Если юзабилити на высоком уровне, вы получаете конверсию и целевые действия. В другом случае — снижение конверсии, неудовлетворительные поведенческие показатели.

В общем-то, чтобы непредвиденных проблем не случилось, и проводится юзабилити-аудит. Ваша целевая аудитория не должна столкнуться с проблемами во время пользования сайтом, а вы не должны терять клиентов. Аудит — один из способов продвижения сайта: хорошие показатели поведенческих — плюс к повышению позиции в поиске.

Когда проводят юзабилити-аудит?

на стадии разработки веб-сайта,

когда нужно повысить уровень конверсии,

если вы добавили на сайт новый функционал.

Аудит строится на анализе поведения и взаимодействия с веб-сайтом. Оцениваются стандартные сценарии поведения человека на ресурсе: кликает ли он на элементы интерфейса, как прокручивает ленту и пр. Все зависит от типа вашего веб-сайта. Главный отвечающий за UX (user experience) — дизайнер.







Юзабилити-аудит: процесс и последовательность

Последовательность аудита всегда плюс-минус стандартна для всех веб-ресурсов.

Изучение целевой аудитории и информации о сфере деятельности, потребительском сегменте товаров и/или услуг. Использование веб-аналитики для получения данных о поведенческих показателях и воронке продаж. Изучение каналов коммуникации, конкурентных преимуществ, УТП при помощи маркетингового анализа. Обнаружение проблем, которые мешают конверсии расти. Оценка эффективности работы sales-отдела: как они отвечают на звонки, обрабатывают вопросы и возражения, общаются в чатах с пользователями. Написание отчета: перечисление найденных проблем и план их решения.

По итогу аудита должны быть задействованы и дизайнер, и менеджер проекта, и отдел продаж. Задача — сделать так, чтобы ресурс был понятным для использования, графические элементы были приятны глазу, а текстовый контент был полезным и отформатированным.