Юзабилити-аудит: что и зачем

Payeer

ента новостей

17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
17:25
Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге
17:18
В Ленобласти эконадзор за свалку выставил иск на 70 миллионов
16:41
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга
14:31
В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей
14:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей
11:57
В Ленобласти после пожара в вагончике-бытовке нашли останки человека
11:49
В Ленобласти подняты по учебной тревоге разведчики ЗВО
11:44
В Корабелке прошло открытие киберспортивного клуба «Marine Esports»
11:40
В Ленобласти расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе проверки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
11:36
В Петербурге бывшего тренера по плаванию подозревают в педофилии
11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
09:47
Куда уж без Катара?!
08:22
Собчак возмутилась высокими ценами в буфете ПМЭФ
23:30
В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой
22:03
Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»
22:02
Выставка «Держава Рериха»
21:59
Выставка «Чаша неотпитая. Монголия»
19:14
В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС
19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ
16:07
В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами
16:06
Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса
16:01
На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
11:32
На КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение
11:00
В Ленобласти конфликт из-за барышни привел к летальному исходу
10:19
Евросоюз снова требует
09:46
Сколько заработает Петербург на Евро-2020?
16:34
Программа зарубежных гастролей театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
16:22
В Петербурге наградили победителей фестиваля «Российская студенческая весна»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Поисковая оптимизация » Юзабилити-аудит: что и зачем

Юзабилити-аудит: что и зачем

0
44
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Юзабилити — показатель того, насколько ваш сайт удобный, простой для пользователя.

Все еще игнорируете анализ юзабилити вашего сайта? Видимо, вы недооцениваете то, какую роль удобство пользования веб-ресурсом имеет для конверсии и ранжирования сайта в поисковиках. Мы же говорим, что аудит сайта на юзабилити обязателен для любого ресурса, неважно продаете вы что-то или оказываете информационные услуги. Ниже мы расскажем подробнее о том, что это.

Что такое юзабилити-аудит?

Юзабилити — показатель того, насколько ваш сайт удобный, простой для пользователя. Его оценивают по многим критериям, но самыми важными считаются легкость в изучении (не переусердствуйте со всплывающими окнами и рекламой), эффективность, ошибки, запоминаемость, удовлетворенность пользователя и, конечно же, полезность.

Аудит юзабилити веб-ресурса позволяет оценить, насколько он удобен для пользователей. Если юзабилити на высоком уровне, вы получаете конверсию и целевые действия. В другом случае — снижение конверсии, неудовлетворительные поведенческие показатели.

В общем-то, чтобы непредвиденных проблем не случилось, и проводится юзабилити-аудит. Ваша целевая аудитория не должна столкнуться с проблемами во время пользования сайтом, а вы не должны терять клиентов. Аудит — один из способов продвижения сайта: хорошие показатели поведенческих — плюс к повышению позиции в поиске.

Когда проводят юзабилити-аудит?

  • на стадии разработки веб-сайта,
  • когда нужно повысить уровень конверсии,
  • если вы добавили на сайт новый функционал.

Аудит строится на анализе поведения и взаимодействия с веб-сайтом. Оцениваются стандартные сценарии поведения человека на ресурсе: кликает ли он на элементы интерфейса, как прокручивает ленту и пр. Все зависит от типа вашего веб-сайта. Главный отвечающий за UX (user experience) — дизайнер.

тестирование интернет-магазина

Юзабилити-аудит: процесс и последовательность

Последовательность аудита всегда плюс-минус стандартна для всех веб-ресурсов.

  1. Изучение целевой аудитории и информации о сфере деятельности, потребительском сегменте товаров и/или услуг.
  2. Использование веб-аналитики для получения данных о поведенческих показателях и воронке продаж.
  3. Изучение каналов коммуникации, конкурентных преимуществ, УТП при помощи маркетингового анализа.
  4. Обнаружение проблем, которые мешают конверсии расти.
  5. Оценка эффективности работы sales-отдела: как они отвечают на звонки, обрабатывают вопросы и возражения, общаются в чатах с пользователями.
  6. Написание отчета: перечисление найденных проблем и план их решения.

По итогу аудита должны быть задействованы и дизайнер, и менеджер проекта, и отдел продаж. Задача — сделать так, чтобы ресурс был понятным для использования, графические элементы были приятны глазу, а текстовый контент был полезным и отформатированным.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-03-2014, 21:07
Продвижение сайта на основе данных по количеству отказов
18-02-2018, 20:30
Как продвигать сайт в Санкт-Петербурге в 2018 году
2-01-2016, 18:50
Профессиональные продажи через Интернет
9-06-2016, 22:13
Продвижение сайта
23-02-2015, 17:50
WebSite X5: программа для самостоятельного создания сайтов без веб-студии
29-08-2015, 00:17
Методы раскрутки сайта. Начальный этап

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
0
74
Сегодня, 11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
0
138
Вчера, 11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
0
247
1-06-2021, 10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
Наверх