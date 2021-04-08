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Питерец.ру » Общество » Компания OFD.ru стала первой в рейтинге MAGRAM Market Research

Компания OFD.ru стала первой в рейтинге MAGRAM Market Research

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Опубликовал: Вадик Котов
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OFD.ru занял первую строчку в рейтинге операторов фискальных данных, представленного независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research

OFD.ru занял первую строчку в рейтинге операторов фискальных данных, представленного независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research. Среди девяти операторов, имеющих разрешение на обработку и защиту фискальных данных и разделивших между собой более 94% рынка ОФД, OFD.ru признан лучшим. Анализ деятельности ключевых игроков проводился по 53 критериям.

К группам критериев, важных для потребителей при выборе базовой услуги ОФД – передаче фискальных данных были отнесены: простота подключения услуги ОФД; удобство управления услугой ОФД, омниканальность службы поддержки и ее качество; аналитические отчеты о продажах

и дополнительный функционал услуги ОФД, полезный для бизнеса.

Также в рейтинг вошли критерии, относящиеся к наличию и качеству дополнительных возможностей, решений и сервисов, полезных клиентам ОФД (офлайн и онлайн ритейлерам).

В рамках исследования был проведен анализ наличия и качества у участников рейтинга сервиса по фискализации онлайн-платежей, ЭДО (сервиса электронного документооборота), а также решений для работы с маркированными товарами.

В соответствии с методологией, описанной агентством, все критерии, по которым проводилась оценка участников рейтинга, были выделены в ходе глубинных интервью с ритейлерами c

точки зрения важности этих критериев при выборе оператора фискальных данных.

В заключительной части исследования были отдельно отмечены преимущества сервиса различных ОФД для крупнейших и МСП ритейлеров.

OFD.ru был выделен экспертами как оператор фискальных данных, обладающий наибольшими преимуществами сервиса в части критериев, важных для крупнейших ритейлеров.

В части критериев, важных для МСП ритейлеров, OFD.ru также занял лидирующие позиции, – его отметили 100% экспертов.

Единственный из участников рейтинга, который предлагает комплексный сервис облачной фискализации, включающий аренду облачных онлайн касс, произведённых дочерней компанией —OFD.ru. Комплексное решение по облачной фискализации OFD.ru эксперты отметили за удобство управления через единый личный кабинет, а также за бесперебойность работы и синхронизацию данных, проходящих через кассу и через ОФД. Также экспертами было отмечено, что использование этого сервиса позволяет исключить потерю транзакций и задвоенные чеки.

На слайде представлен сравнительный результат комплексного анализа всех 53 рассмотренных в исследовании критериев.

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