Как вернуть деньги от букмекеров: советы юристов

Любители заключать пари с букмекерскими конторами постоянно рискуют – заведения собирают ставки, не выплачивают выигрыши, блокируют доступ к аккаунту. Если вы действовали в рамках закона и правил, установленных букмекерской организацией, но вам отказали в выплате выигрыша и ставки, деньги вернуть можно. Иногда достаточно пообщаться с организатором пари по телефону «горячей линии», предъявить досудебную претензию с документальным подтверждением удачной ставки.

Что касается судов, то инстанции предпочитают не углубляться в нюансы конфликтов и крайне редко выносят решения в пользу бетторов. Процедура чарджбэк считается более эффективной.

Совет №1 – действуйте

Чтобы получить выигрыш, нужно действовать. Сложность в том, что каждая из ситуаций требует внимательной оценки с позиции закона – доказательства правоты беттора должны быть неоспоримы. Если вы намереваетесь действовать самостоятельно, начинайте с юридической консультации. Юрист по возврату денег от букмекеров предложит законный и результативный план, сэкономит ваше время, средства и силы.

Совет № 2 – отмените транзакцию

Отмена банковской транзакции чарджбэк оправдана в случаях, когда:

букмекерская контора игнорирует письмо беттора о закрытии счета, выплате приза и ставки;

представлены неопровержимые доказательства факта мошенничества со стороны букмекера;

суд отказал в приеме искового заявления.

Деньги возвращаются к потерпевшей стороне без согласия букмекера. Условием проведения операции являются:

использование карты платежной системы при пополнении счета букмекерской конторы;

соблюдение срока подачи заявления в банк-эмитент (не позднее 540 дней с момента платежа).

Чарджбэк предполагает кропотливую работу персонала, и банки неохотно принимают заявления клиентов: советуют обратиться в представительства платежных систем, ЦБ РФ. Важно уметь правильно составлять документы, оформлять доказательства, использовать верные формулировки при общении.

Совет №3 – выбирайте надежного защитника

Генеральный директор компании «ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ» Литвин Виктория Алексеевна советует принимать взвешенные решения: «букмекерская контора, в отличие от казино и брокерской компании – профессиональный спорщик. Если вы намерены вернуть деньги, но не знаете, как это сделать, обратитесь к специалистам с опытом подобной работы. Они осведомлены о методиках расчета букмекерских ставок, о способах манипулирования аудиторией и т.д. При разборе ситуации юристы находят «ошибки» букмекера – шансы получить выигрыш и ставку могут оказаться высокими».