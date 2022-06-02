Бездепозитный фрибет — подарок букмекера для новичка в ставках

Новичков от ставок на спорт часто отпугивает один простой фактор: необходимость рисковать собственными деньгами. Особенно на первых порах, когда в спорте ты вроде разбираешься неплохо, а вот с беттингом дел ещё не имел.

Букмекерские конторы заинтересованы в новых клиентах, поэтому решили эту проблему. БК предлагают новичкам бездепозитные бонусы за регистрацию, так называемые фрибеты. Полный список фрибетов без депозита можно найти на Legalbet, кликнув по ссылке.

Почему же эти самые фрибеты так выгодны новичкам и что они собой представляют? Будем разбираться.

Фрибет — это бесплатная ставка

Фрибет, как уже поняли знатоки английского языка, — это бесплатная ставка. Средства на неё игроку выделяет букмекер на определённых условиях.

Бездепозитный фрибет за регистрацию — самое выгодное из возможных предложений, потому как для его получения клиенту необходимо зарегистрироваться в БК (иногда с помощью мобильного приложения) и пройти идентификацию, то есть подтвердить личность любым из возможных способов.

Размер фрибета в российских конторах чаще всего колеблется от 500 до 1000 рублей.

Функционал бесплатной ставки достаточно прост:

Игрок ставит всю сумму фрибета на любой ординар или экспресс (иногда в условиях акции букмекер ограничивает коэффициент — внимательно изучите).

В случае выигрыша по фрибету вся прибыль, то есть размер выигрыша минус размер бонуса, поступает на реальный счёт игрока.

В случае проигрыша фрибет сгорает, но игрок букмекеру ничего не должен.

Потому бездепозитный фрибет — это отличная возможность для новичка попробовать свои силы в ставках, не рискуя на первых же шагах споткнуться об серию проигрышей и потерять реальные деньги.

Нюансы использования фрибетов

Первое, на что стоит обращать внимание, — это условия акции: возможности использования фрибета (крайне редко они ограничены видом спорта, чаще — коэффициентами), условия отыгрыша и срок действия акции.

Условия отыгрыша могут быть достаточно сложными. Например, игроку предложат совершить пари на десять номиналов бонуса, чтобы иметь возможность вывести денежные средства.

Ещё один нюанс: во время участия в бонусной акции игроку недоступен вывод средств. Учитывайте это, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

Так же стоит понимать, что выигрыш по фрибету нельзя сразу вывести. Для начала счёт нужно пополнить — так букмекер идентифицирует игрока.

Как можно заметить, нюансов не так много, да и порой все условия акции заключают лишь в проставлении фрибета и получения чистой прибыли.

Потому совет новым игрокам: прежде чем выбирать букмекерскую контору, попробуйте найти наиболее выгодный приветственный бонус — это станет неплохим подспорьем для старта игры.