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Питерец.ру » Статьи » Рейтинги Legalbet: зачем они нужны и как составлялись

Рейтинги Legalbet: зачем они нужны и как составлялись

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Современный рынок букмекерских контор насыщен компаниями, которые тратят большие деньги на пиар и рекламу.

Современный рынок букмекерских контор насыщен компаниями, которые тратят большие деньги на пиар и рекламу. Игрокам становится все сложнее определить, кто самый лучший букмекер. У какой компании самый широкий выбор ставок, какая контора самая надежная, кто самый популярный — ответы на все эти вопросы можно найти благодаря рейтингам компании Legalbet.

Постараемся остановиться на каждом из рейтингов подробнее.

Народный рейтинг: зависит от каждого

Рейтинг призван предоставить ответ на вопрос — кто самый популярный среди букмекеров? Составлен он по голосам пользователей Legalbet. Каждый клиент сайта может проголосовать за букмекерскую контору, с помощью которой предпочитает заключать пари. Для этого достаточно нажать на «Я играю» в списке компаний.

Если игрок перестанет сотрудничать с конторой, повторное нажатие переключателя лишит ее голоса.

Важное замечание: проголосовать могут лишь зарегистрированные пользователи сайта. Это помогает исключить накрутку голосов.

В рейтинге компании расположены по убыванию количества голосов: самый популярный онлайн букмекер расположен вверху списка.

Рейтинг надежности: дивиденды от обратной связи

Рейтинг надежности показывает работу компаний с жалобами клиентов. Каждый зарегистрированный пользователь Legalbet может подать жалобу на контору, которую Арбитраж сайта перенаправит официальным представителям компании.

Рейтинг надежности составлен исходя из математической формулы, которая учитывает ряд критериев:

  1. Количество клиентов компании.
  2. Общее число жалоб клиентов.
  3. Количество решенных и нерешенных жалоб

Сама формула выглядит следующим образом: https://skr.sh/s9BhLG58bwI?a

Рейтинг по коэффициентам: у кого меньше комиссия?

Учитывает один из самых важных критериев при выборе букмекерской конторы — размер комиссии, которую компания закладывает при формировании коэффициентов (маржу). Чем ниже маржа, тем выше в рейтинге компания.

Учитывают коэффициенты по четырем видам спорта: футбол, хоккей, баскетбол и теннис.

Рейтинг по выбору ставок: для любителей статистики

Чем больше выбор событий для заключения пари и количество исходов, тем выше в рейтинге букмекер. Учитываются предложения вновь по четырем видам спорта: футбол, хоккей, баскетбол и теннис.

Рейтинг Live: о красивом онлайн-сервисе

Определяет лучших по работе букмекеров в режиме Live. Особое внимание на рейтинг стоит обратить любителям ставок по ходу матча. Критериями оценки считаются выбор ставок в лайве, оперативный расчет ставки и быстрые выплаты.

Киберспорт: тем, кто хочет больше

Большинство букмекеров уже дают широкий выбор ставок на киберспорт: CS:GO, Dota 2, LoL. Рейтинг же призван показать, какая БК представляет игрокам более разнообразный выбор вариантов для заключения пари.

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