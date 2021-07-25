Рейтинги Legalbet: зачем они нужны и как составлялись

Современный рынок букмекерских контор насыщен компаниями, которые тратят большие деньги на пиар и рекламу. Игрокам становится все сложнее определить, кто самый лучший букмекер. У какой компании самый широкий выбор ставок, какая контора самая надежная, кто самый популярный — ответы на все эти вопросы можно найти благодаря рейтингам компании Legalbet.
Постараемся остановиться на каждом из рейтингов подробнее.
Народный рейтинг: зависит от каждого
Рейтинг призван предоставить ответ на вопрос — кто самый популярный среди букмекеров? Составлен он по голосам пользователей Legalbet. Каждый клиент сайта может проголосовать за букмекерскую контору, с помощью которой предпочитает заключать пари. Для этого достаточно нажать на «Я играю» в списке компаний.
Если игрок перестанет сотрудничать с конторой, повторное нажатие переключателя лишит ее голоса.
Важное замечание: проголосовать могут лишь зарегистрированные пользователи сайта. Это помогает исключить накрутку голосов.
В рейтинге компании расположены по убыванию количества голосов: самый популярный онлайн букмекер расположен вверху списка.
Рейтинг надежности: дивиденды от обратной связи
Рейтинг надежности показывает работу компаний с жалобами клиентов. Каждый зарегистрированный пользователь Legalbet может подать жалобу на контору, которую Арбитраж сайта перенаправит официальным представителям компании.
Рейтинг надежности составлен исходя из математической формулы, которая учитывает ряд критериев:
- Количество клиентов компании.
- Общее число жалоб клиентов.
- Количество решенных и нерешенных жалоб
Сама формула выглядит следующим образом: https://skr.sh/s9BhLG58bwI?a
Рейтинг по коэффициентам: у кого меньше комиссия?
Учитывает один из самых важных критериев при выборе букмекерской конторы — размер комиссии, которую компания закладывает при формировании коэффициентов (маржу). Чем ниже маржа, тем выше в рейтинге компания.
Учитывают коэффициенты по четырем видам спорта: футбол, хоккей, баскетбол и теннис.
Рейтинг по выбору ставок: для любителей статистики
Чем больше выбор событий для заключения пари и количество исходов, тем выше в рейтинге букмекер. Учитываются предложения вновь по четырем видам спорта: футбол, хоккей, баскетбол и теннис.
Рейтинг Live: о красивом онлайн-сервисе
Определяет лучших по работе букмекеров в режиме Live. Особое внимание на рейтинг стоит обратить любителям ставок по ходу матча. Критериями оценки считаются выбор ставок в лайве, оперативный расчет ставки и быстрые выплаты.
Киберспорт: тем, кто хочет больше
Большинство букмекеров уже дают широкий выбор ставок на киберспорт: CS:GO, Dota 2, LoL. Рейтинг же призван показать, какая БК представляет игрокам более разнообразный выбор вариантов для заключения пари.