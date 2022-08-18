Специалисты Ярославского РНУ ООО «Транснефть – Балтика» стали участниками плановых учений по локализации и ликвидации ЧС

ООО «Транснефть – Балтика» провело в Любытинском районе Новгородской области плановое комплексное учение по проверке готовности служб Ярославского районного нефтепроводного управления (РНУ) к локализации и ликвидации последствий возможных выходов нефти из магистрального нефтепровода (МН).

Отрабатывалось взаимодействие между подразделениями компании в процессе ликвидации последствий аварии, а также навыки управления привлекаемыми силами. Кроме того, задача мероприятия – совершенствование практических навыков сотрудников по повышению устойчивости функционирования объектов Ярославского РНУ.

В тренировке приняли участие работники линейной производственно-диспетчерской станции «Песь», члены профессионального (ПАСФ) и нештатного аварийно-спасательных формирований (НАСФ) предприятия. Всего в учениях были задействованы более 50 человек и 25 единиц техники. Мероприятие проходило в присутствии представителей ГУ МЧС России по Новгородской области, Северо-западного управления Ростехнадзора, территориального Министерства природопользования и экологии, Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, Министерства сельского хозяйства Новгородской области, Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, органов местного самоуправления.

По легенде учения на МН Палкино – Приморск в результате отказа оборудования произошел «разрыв» магистрального трубопровода с выходом нефти. Транспортировка была условно остановлена, «поврежденный» участок отсечен с помощью задвижек.

Были отработаны практические навыки по оповещению надзорных органов и населения о возникновении чрезвычайной ситуации, обследованию места предполагаемого «выхода» нефти, оцеплению места «аварии» и исключению доступа посторонних лиц.

Силы НАСФ соорудили обвалование для обеспечения безопасности в районе проведения работ. Специалисты дополнительной аварийно-спасательной группы ПАСФ собрали «нефть» с помощью насосов и нефтесборщиков в специальные емкости.

По итогам учения комиссия подтвердила готовность ООО «Транснефть – Балтика» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти, а также высоко оценила техническое оснащение и слаженность работы персонала.